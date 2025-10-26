Tutte le informazioni sulla diretta Fiorentina Atalanta, la situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, possibile esito finale

Diretta Fiorentina Atalanta Primavera, bergamaschi contro i vicecampioni

Nella nona giornata del Campionato Primavera sarà in campo la diretta Fiorentina Atalanta sfida di alto valore nella competizione tra due squadre che occupano posizioni nella zona playoff e che hanno ambizioni di partecipare ai turni finali delle final four scudetto, i viola infatti nella stagione passata contro ogni pronostico sono riusciti a conquistare la finale, poi persa contro l’Inter, e ora con maggiore sicurezza nei propri mezzi vogliono replicarla ma questa volta cercando di ottenere un posizione migliore in classifica, ad oggi sono al terzo posto con 17 punti, gli stessi del Cesena secondo.

I neroblù invece hanno mostrato un’importante crescita rispetto alla stagione appena passata dove avevano lottato per tutto l’anno per la salvezza, ora sono al quinto posto con 16 punti, sperano di riuscire a mantenere la posizione fino alla fine dell’anno e soprattutto a continuare la striscia di risultati utili consecutivi che va avanti ormai da otto partite.

Diretta Fiorentina Atalanta Primavera streaming video, dove seguire la partita

Il fischio d’inizio della diretta Fiorentina Atalanta del Campionato Primavera è previsto per le 13.00 e allo stesso orario sarà possibile per gli interessati sintonizzarsi sul canale 60 del digitale terrestre, o collegarsi in streaming sul sito sportitalia.it o sull’applicazione, per usufruire del servizio che Sportitalia offre gratuitamente a tutti i suoi spettatori.

Fiorentina Atalanta Primavera, probabili protagonisti della sfida

Gli uomini in campo nella diretta Fiorentina Atalanta del Campionato Primavera dovrebbero essere gli stessi che hanno giocato le ultime partite e che hanno portato ai viola una vittoria 0-2 in casa del Bologna mentre ai bergamaschi un pareggio 0-0 con il Milan, Daniele Galloppa quindi metterà in campo un 4-2-3-1 con Dolfi, Trapani, Kospo, Sadotti ed Evangelista, Deli e Conti, Kone, Puzzoli e Bertolini, e Braschi. La risposta di Giovanni Bosi invece arriverà grazie al suo 5-3-2 con Zanchi tra i pali, Leandri e Arrigoni sulle fasce con Gobbo, Maffessoli e Ramaj a completare il reparto, Ruiz, Artesani e Pedretti in mezzo al campo e davanti la coppia formata da Bono e Baldo.

Fiorentina Atalanta Primavera, possibile esito finale

La diretta Fiorentina Atalanta del Campionato Primavera è una sfida di difficile lettura ma che sicuramente sarà ricca di emozioni, occasioni da gol e ribaltamenti di fronte, si scontrano infatti due squadre che si stanno rivelando essere tra le migliori della competizione e che lottano per le posizioni alte della classifica. Tra le due forse sono i viola quelli maggiormente favoriti per la vittoria per via di una maggiore preparazione a giocare partite importanti e difficili ma anche per la grande forza di volontà di tornare in finale scudetto e questa volta uscirne vincitori.