Diretta Fiorentina Atalanta/ Streaming video tv: bel lunch-match (Serie A)

DIRETTA FIORENTINA ATALANTA: LA VIOLA TENTA IL COLPACCIO!

Fiorentina Atalanta, diretta dall’arbitro Daniele Doveri presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze alle ore 12.30 di oggi, domenica 20 febbraio 2022, sarà un lunch-match decisamente intrigante per aprire nel migliore dei modi la domenica della ventiseiesima giornata di Serie A. Uno sguardo alla classifica ci dice che la diretta di Fiorentina Atalanta sarà per forza di cose intrigante: i gigliati infatti hanno 39 punti e la Dea ne vanta 44, in entrambi i casi con una partita ancora da recuperare che potrebbe ulteriormente migliorare la situazione.

La Fiorentina nella scorsa giornata ha ottenuto una preziosa vittoria per 1-2 sul campo dello Spezia con gol di Amrabat al minuto 89 e adesso vuole fare un altro passo avanti verso il ritorno nelle Coppe europee sotto la guida di mister Italiano, ma l’Atalanta di Gasperini sembra avere superato il momento difficile grazie al pareggio contro la Juventus e alla vittoria in Europa League contro l’Olympiakos, dunque può rilanciare la caccia al quarto posto. Posta in palio decisamente preziosa, a chi sorriderà Fiorentina Atalanta?

DIRETTA FIORENTINA ATALANTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Fiorentina Atalanta sarà disponibile anche sui canali di Sky Sport, perché questa è una delle tre partite della giornata di Serie A visibile anche sulla televisione satellitare. Di conseguenza raddoppierà la possibilità della diretta streaming video, disponibile per i rispettivi abbonati tramite Sky Go oppure naturalmente su DAZN, che trasmette l’intero campionato.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ATALANTA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Fiorentina Atalanta. I viola hanno La Rosa praticamente al completo e mister Italiano dovrebbe scegliere il modulo 4-3-3, con questi possibili titolari: Terracciano in porta; retroguardia a quattro composta da Odriozola, Milenkovic, Igor (oppure Martinez Quarta) e Biraghi da destra a sinistra; in mediana il terzetto formato da Bonaventura, Torreira e uno fra Duncan e Maleh; infine nel tridente d’attacco Gonzalez e Sottil (oppure Saponara) ai fianchi del centravanti Piatek, favorito su Cabral.

Quanto all’Atalanta, Gian Piero Gasperini ha molti più problemi, soprattutto in un attacco decimato nel quale dovremmo dunque vedere Boga nei panni del centravanti, assistito da Malinovskyi e uno tra Pasalic e Pessina sulla trequarti nel consueto 3-4-2-1. Procedendo a questo punto a ritroso, ecco che a centrocampo De Roon e Koopmeiners si giocano il posto al fianco di Freuler, con Zappacosta a sinistra e uno tra Maehle e Hateboer esterno destro. Tutto molto più chiaro invece in difesa, dove dovremmo vedere Toloi, Demiral e l’eroe di Coppa Djimsiti davanti al portiere Musso.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Fiorentina Atalanta in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. C’è grande incertezza sulla carta, tanto che il segno 1 è quotato a 2,60 mentre in caso di segno 2 si arriverebbe a 2,65. Di certo l’ipotesi più remunerativa per gli scommettitori sarebbe il pareggio, infatti il segno X è quotato a 3,40 volte la posta in palio.

