Diretta Fiorentina Atalanta/ Streaming video tv: Dea per la Champions (Serie A)

DIRETTA FIORENTINA ATALANTA: I VIOLA VOGLIONO STUPIRE!

Fiorentina Atalanta, in diretta dallo stadio Artemio Franchi alle ore 20.45 di questa sera, domenica 11 aprile 2021, sarà il posticipo che chiuderà il programma domenicale per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. La diretta di Fiorentina Atalanta si annuncia intrigante perché entrambe le formazioni hanno importanti obiettivi da raggiungere. La Fiorentina di Beppe Iachini, reduce da un buon pareggio sul campo del Genoa, deve ancora fare uno sforzo per dirsi davvero tranquilla in ottica salvezza e fare punti con la Dea sarebbe un ottimo passo avanti in tal senso, per evitare un finale di campionato con l’ansia.

Di fronte però ci sarà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, in gran forma e reduce da una eccellente striscia di risultati nelle ultime settimane, tra cui la vittoria contro l’Udinese di sabato scorso, che hanno decisamente rafforzato la candidatura dei nerazzurri per la terza qualificazione consecutiva in Champions League, traguardo straordinario per una provinciale. Per i gigliati dunque gli orobici sono forse il peggiore avversario possibile in questo momento: cosa succederà in Fiorentina Atalanta?

DIRETTA FIORENTINA ATALANTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Atalanta sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport, che trasmette infatti sette partite di ogni giornata di Serie A compreso il posticipo serale della domenica. Di conseguenza, sarà riservata agli abbonati Sky anche la diretta streaming video, che sarà garantita loro tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ATALANTA

Presentando anche le probabili formazioni di Fiorentina Atalanta, va ricordato che i viola devono fare i conti con le squalifiche di Pulgar e Ribery. In regia dunque ci sarà Amrabat, affiancato dalle mezzali Castrovilli e Bonaventura, mentre in attacco Callejon, Eysseric e Kouamè si giocano il posto al fianco di Vlahovic. Nel 3-5-2 di mister Iachini gli esterni dovrebbero essere Caceres a destra e Biraghi a sinistra, in difesa Pezzella perno centrale con Martinez Quarta e Milenkovic nella retroguardia a tre davanti a Deagowski. Nell’Atalanta non preoccupa Muriel, che dovrebbe dunque essere regolarmente in campo con Zapata e verosimilmente Malinovskyi a supporto del tandem colombiano, dal momento che Pessina ha il Covid. Da segnalare anche un ballottaggio tra Maehle e Pasalic, che influenzerà anche il modulo dei nerazzurri: 3-4-1-2 con il primo, 4-3-1-2 con passaggio di Gosens sulla linea difensiva se giocherà invece il croato. Nella retroguardia dovremmo rivedere Djimsiti titolare con Toloi e Romero.

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Fiorentina Atalanta in base alle quote dell’agenzia Snai, che vedono gli ospiti bergamaschi nettamente favoriti. Il segno 2 è infatti quotato a 1,60, mentre poi si sale a quota 4,25 in caso di pareggio (segno X) e fino a 5,25 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria della Fiorentina.



