DIRETTA FIORENTINA ATALANTA, SEI SQUADRE IN SEI PUNTI

Inizia domenica 30 marzo 2025 alle ore 15:00 la diretta Fiorentina Atalanta. Presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze la compagine guidata da mister Palladino va a caccia di una vittoria importante contro un avversario di livello come la squadra allenata dal tecnico Gasperini per continuare a sognare un piazzamento europeo. In ottava posizione solitaria con i loro quarantotto punti, i gigliati hanno rifilato un netto 3 a 0 agli storici rivali della Juventus prima della pausa per gli impegni delle Nazionali e, con il Milan alle loro spalle a distanza di un solo punto, l’obiettivo sarebbe quello di sorpassare la Roma per completare l’aggancio alla Lazio, sesta e dunque qualificata per la Conference League.

La Fiorentina potrebbe concludere ancor più in alto la propria stagione considerando la presenza di ben sei squadre in altrettanti punti, con l’Atalanta invece avanti di altre cinque lunghezze sul Bologna. La Dea è terza in graduatoria e spera di poter insediare nuovamente il Napoli e l’Inter per lo Scudetto entro la fine del campionato. I bergamaschi sono però stati battuti proprio dai nerazzurri di Milano nella sfida disputata più recentemente e non devono concedersi ulteriori passi falsi.

DIRETTA FIORENTINA ATALANTA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Fiorentina Atalanta è trasmessa in esclusiva da DAZN sul sito ufficiale oppure dall’applicazione. Per i possessori di televisori abilitati e abbonati al contempo abbonati a Sky potranno usare lo streaming di Sky Go o vederla sul canale Zona Dazn 214.

FIORENTINA ATALANTA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Visti i recenti successi, il tecnico Palladino dovrebbe riproporre il modulo 3-5-2 con De Gea, Pongracic, Marì, Ranieri, Dodò, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens, Gudmundsson e Kean se parliamo delle probabili formazioni per la diretta Fiorentina Atalanta. La sconfitta con l’Inter non dovrebbe invece spingere mister Gasperini a modificare il proprio 3-4-2-1 con i soliti Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta, Lookman, Samardzic e De Ketelaere.

DIRETTA FIORENTINA ATALANTA, LE QUOTE

Ci aspettiamo una partita abbastanza combattuta con la diretta Fiorentina Atalanta anche se i bookmakers sembrano indicare un favorito tramite le quote emesse nei giorni precedenti all’evento. Stando ad esempio a Sisal, i bergamaschi hanno maggiori chances di aggiudicarsi la vittoria pagando infatti il 2 a 2.05. I toscani, invece, si potranno giocare più o meno le stesse carte sia per raggiungere il successo, con l’1 fissato a 3.75, che di concludere l’incontro in parità, con l’x quotato a 3.40.