DIRETTA/ Fiorentina Basaksehir video streaming tv: l’arbitro è Allan Lindhout

DIRETTA FIORENTINA BASAKSEHIR: L’ARBITRO

La diretta di Fiorentina Basaksehir sarà guidata dall’arbitro olandese Allard Lindhout con guardalinee Mario Diks e Charles Schaap. Il quarto uomo invece sarà Edwin Van De Graaf. Allard Lindhout è nato a Warmond l’11 settembre del 1987 ed è dunque un fischietto piuttosto giovane. La sua prima gara da professionista la dirige il primo ottobre del 2010, AGOVV RBC Roosendaal terminata col risultato di 1-0. In Eredivise ha debuttato nell’aprile 2015 per la sfida Willem II Fc Groningen terminata col risultato finale di 1-4.

In stagione ha diretto già una gara nella fase a gironi di Conference League e cioè Cluj Sivasspor terminata 0-1 nel settembre del 2022. Ha diretto anche due match nel turno preliminare e cioè Rakow Spartak Tranava 1-0 e Maccabi Tel Aviv OGC Nizza 1-0. In carriera ha diretto 348 partite ufficiali tirando fuori 890 cartellini gialli con 18 espulsioni per doppia ammonizione e 49 rossi diretti. I calci di rigore fischiati sono 98.

FIORENTINA BASAKSEHIR STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Fiorentina Basaksehir sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Fiorentina Basaksehir, come per tutte le altre sfide di Europa League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

FIORENTINA BASAKSEHIR: SERVONO I 3 PUNTI!

Fiorentina Basaksehir, in diretta giovedì 27 ottobre 2022 alle ore 18.45 presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà una gara valida per la quinta giornata della fase a gironi di Conference League. In ballo la vetta del gruppo A, con i viola e i turchi rispettivamente al secondo e al primo posto.

La Fiorentina è a quota 7 punti, a +4 sugli Hearts. I viola nell’ultimo turno hanno surclassato 5-1 proprio la compagine scozzese. Il Basaksehir, invece, è a quota 10 punti, frutto di tre vittorie e un pareggio. I turchi sono reduci dal 3-0 all’RFS : con una vittoria al Franchi, arriverebbe la certezza della qualificazione alla fase successiva.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BASAKSEHIR

Qualche dubbio ancora da valutare per Italiano e Emre, ma è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Fiorentina Basaksehir. Partiamo dalla formazione viola, in campo con il consueto 4-3-3: Gollini, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Barak, Amrabat, Mandragora, Ikonè, Jovic, Kouame. Passiamo adesso alla compagine turca, schierata con lo stesso modulo: Babacan, Caicara, Tekdemir, Touba, Kaldirim, Ozcan, Biglia, Aleksic, Turuc, Okaka, Gurler.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Fiorentina Basaksehir vedono favorita la formazione allenata da Vincenzo Italiano. Andiamo a conoscere l’1-X-2 grazie all’agenzia Eurobet: la vittoria della Fiorentina è a 1,75, il pareggio è quotato 3,60, mentre il successo del Basaksehir è a 4,55. Passiamo adesso alle quote legate ai gol: Over 2,5 a 1,80 e Under 2,5 a 1,90. Identiche le quote di Gol e No Gol.











