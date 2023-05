DIRETTA FIORENTINA BASILEA/ Video streaming tv: precedenti poco felici

DIRETTA FIORENTINA BASILEA: I TESTA A TESTA

La storia ci consegna due precedenti per la diretta di Fiorentina Basilea. Stiamo parlando della stagione 2015-2016: quella in cui alla guida della squadra c’era Paulo Sousa, che si sarebbe fermato ai sedicesimi per mano del Porto. Nella fase a gironi la Fiorentina era giunta seconda, proprio alle spalle del Basilea con cui i due incroci non erano andati a buon fine: al Franchi erano passati i renani in rimonta, perché al gol lampo di Nikola Kalinic (al 4’ minuto) avevano risposto Birkir Bjarnason e Mohamed Elneny, due giocatori che poi per motivi diversi avremmo rivisto.

Probabili formazioni Fiorentina Basilea/ Quote: out Milenkovic, torna titolare Quarta

Al ritorno era finita 2-2; dunque i viola avevano incrociato il Porto che aveva avuto la meglio, mentre al Basilea era toccato il St. Etienne che era stato eliminato. La squadra svizzera era così arrivata agli ottavi, ma il sorteggio aveva messo come avversario il Siviglia: già vincitori delle due precedenti edizioni di Europa League, gli andalusi avevano tenuto fede alla loro fama di corazzata di questa competizione e si erano sbarazzati del Basilea. Sono passati otto anni da quel doppio confronto, lo scenario sembra essere diverso e siamo in Conference League ma staremo a vedere quello che succederà tra poco sul terreno di gioco dell’Artemio Franchi… (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Fiorentina Basilea/ Diretta tv: chi in mediana per Italiano?

DIRETTA FIORENTINA BASILEA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Basilea è disponibile per gli abbonati sui canali della televisione satellitare – essendo coinvolta una squadra italiana – ma come sappiamo esiste una seconda opzione: la semifinale di Conference League infatti è garantita anche dalla piattaforma DAZN, che le fornisce tutte (riguardo questa edizione del torneo). Sarà dunque una visione in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone o in alternativa anche una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

VIDEO/ Napoli Fiorentina (1-0) gol e highlights. Festa grande al "Maradona"

I VIOLA PARTONO FAVORITI!

Fiorentina Basilea, che sarà in diretta dall’Artemio Franchi, si gioca per l’andata della semifinale di Conference League 2022-2023: appuntamento alle ore 21:00 di giovedì 11 maggio, e Fiorentina che dopo il grande rischio contro il Lech Poznan è sempre più vicina al grande sogno di sollevare un trofeo internazionale a distanza di tantissimi anni e, come aggiunta, garantirsi la qualificazione alla prossima Europa League così da fare un passo in più in un progetto che, iniziato con l’arrivo di Vincenzo Italiano, sta finalmente iniziando a mostrare qualche frutto davvero maturo.

Il Basilea è una squadra che qualche anno fa poteva fare timore anche in Europa, poi è calata ma comunque in questa stagione è davvero riuscita a fare strada, eliminando anche il Nizza e dunque portandosi in una semifinale nella quale ora spera di sovvertire un pronostico che inizialmente non gli è favorevole. Adesso vedremo cosa succederà nella diretta di Fiorentina Basilea, ma aspettando che la partita si giochi possiamo fare qualche valutazione circa le scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme quelle che sono le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BASILEA

Italiano ha ancora qualche dubbio in vista della diretta Fiorentina Basilea, soprattutto a centrocampo: qui Sofyan Amrabat e Mandragora possono anche giocare insieme, in alternativa uno dei due in cabina di regia con Bonaventura e Barak (o Castrovilli) sulle mezzali. In difesa Milenkovic è squalificato: dentro Martinez Quarta insieme a Igor, poi Dodò e Biraghi favoriti per le corsie laterali e Pietro Terracciano in porta. In attacco ci aspettiamo che il centravanti titolare sia l’ex di serata Arthur Cabral; Ikoné e Nico Gonzalez restano in vantaggio per agire sugli esterni alti.

Nel Basilea Heiko Vogel schiera un 3-4-2-1 con i volti noti Taulant Xhaka in mezzo e Zeqiri davanti; da valutare quest’ultimo perché Augustin è un’alternativa concreta, in porta avremo Hitz con Sergio Lopez, Adams e Lang a formare la difesa e due esterni che saranno Ndoye e Millar. Burger sarà l’altro mediano, poi i due trequartisti Amdouni e Males; dovrebbe essere ancora assente l’ex Roma Calafiori, che eventualmente potrebbe agire sulla corsia mancina ma è infortunato e non sarà della partita al Franchi.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulla diretta di Fiorentina Basilea possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la semifinale di andata in Conference League. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,45 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 4,75 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 6,75 volte la vostra giocata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA