Diretta Fiorentina Benevento/ Streaming video tv: il ritorno di Prandelli (Serie A)

DIRETTA FIORENTINA BENEVENTO: SFIDA INSIDIOSA CONTRO INZAGHI

Fiorentina Benevento, in diretta dallo stadio Artemio Franchi di Firenze alle ore 12.30 di oggi, domenica 22 novembre 2020, è il cosiddetto lunch match dell’ottava giornata del campionato di Serie A. Il principale motivo d’interesse della diretta di Fiorentina Benevento è senza dubbio il ritorno di Cesare Prandelli sulla panchina viola, deciso dopo il pareggio contro il Parma prima della sosta, che non è bastato a Beppe Iachini per salvare la panchina. La Fiorentina ha 8 punti in classifica finora, un andamento che non può bastare per una società ambiziosa: serve dunque tornare subito alla vittoria, magari approfittando di un turno sulla carta favorevole contro un Benevento che ad oggi sarebbe salvo ma appare un po’ in flessione dopo un ottimo avvio – la batosta casalinga con lo Spezia prima della pausa non ha di certo fatto bene alla formazione di Filippo Inzaghi. Il Benevento saprà riprendersi e rovinare la festa per il ritorno a Firenze di Prandelli?

DIRETTA FIORENTINA BENEVENTO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Benevento sarà garantita su DAZN 1 (canale numero 209 della piattaforma Sky) per gli abbonati che abbiano attivato la corrispondente opzione, altrimenti la partita di Serie A sarà visibile in diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN per i propri abbonati, come è prassi ormai per le tre partite di ogni giornata di Serie A trasmesse appunto su DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BENEVENTO

Nelle probabili formazioni di Fiorentina Benevento cerchiamo dunque di scoprire quali potrebbero essere le prime mosse di Cesare Prandelli per il suo ritorno in viola. Ipotizziamo un 4-3-3 con Vlahovic favorito su Cutrone come prima punta e affiancato da Kouamé e Ribery nel tridente offensivo, ma è possibile anche un più prudente 3-5-2 con Lirola al posto dell’ivoriano. Attenzione poi a Pulgar, reduce da un viaggio intercontinentale: potrebbe dunque anche rimanere in panchina, nel caso in favore di Bonaventura. Il Benevento ha squalificato Caprari e Filippo Inzaghi potrebbe puntare su Sau per completare il tridente con Lapadula e Insigne. In difesa probabile maglia da titolare per Maggio, anche a causa di un problema alla spalla per Foulon che dovrebbe dunque spianare la strada all’ex Napoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Fiorentina Benevento secondo le quote fornite dall’agenzia Snai. I viola sono largamente favoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 1,55, mentre poi si sale a quota 4,50 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 5,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria da parte del Benevento.



