DIRETTA FIORENTINA BETIS, ALTRA RIMONTA VIOLA?

Tutto aperto nel doppio confronto della diretta Fiorentina Betis. Questo giovedì 8 maggio 2025 alle ore 21:00 vedrà i toscani obbligati a rimontare il gol di svantaggio incassato a Siviglia all’andata, terminata 2-1 per gli spagnoli.

Nel gara del Benito Villamarin i biancoverdi erano riusciti a trovare immediatamente il gol con Ezzalzouli, precisamente al sesto minuto. Al 64esimo doppio vantaggio grazie alla magia di Antony, ma per fortuna dei Viola è arrivato quantomeno il 2-1 firmato da Luca Ranieri al 73′.

Come capitato agli ottavi di finale contro il Panathinaikos, la Fiorentina si ritrova obbligata a rimontare. Contro i greci l’andata era terminata 3-2 in terra ellenica, presto ribaltato al Franchi in virtù del 3-1 targato Mandragora, Gudmundsson e Kean.

DOVE VEDERE DIRETTA FIORENTINA BETIS, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Fiorentina Betis vi basterà collegarvi su Tv8 e potrete vederla in chiaro. In alternativa, c’è sempre l’opzione Sky Sport. Stesso discorso per la diretta streaming, disponibile sia sul sito di Tv8 e sull’applicazione di Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BETIS

La Fiorentina giocherà con il 3-5-2. Tra i pali De Gea; difeso da Ranieri, Comuzzo e Pongracic. Agiranno da esterni Parisi e Gosens mentre Mandragora, Fagioli e Cataldi saranno i centrocampisti. Solito tandem offensivo Gudmundsson-Kean.

Il Real Betis risponde con l’assetto tattico 4-3-3. In porta Vieites, protetto dal quartetto Ruibal, Bartra, Natan e Perraud. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Cardoso, Isco e Fornals con Antony, Bakambue Ezzalzouli in avanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FIORENTINA BETIS

La squadra favorita per questa sfida è la Fiorentina a 2.20 mentre il successo del Betis è dato a 3.10 e il pareggio a 3.40. Over e Under 2.5 a 1.91 e 1.80.

