Diretta/ Fiorentina Bologna risultato live, streaming video Canale 5: i quarti (Coppa Italia, 9 gennaio 2024)

La diretta di Fiorentina Bologna, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, è pronta a regalare emozioni agli appassionati di calcio. In programma oggi 9 gennaio alle ore 21:00, questa sfida si prospetta incerta, con entrambe le squadre che stanno sorprendendo positivamente sia in campionato che in questa competizione. Il Bologna ha dimostrato la sua forza eliminando l’Inter, attuale campione d’inverno, nel turno precedente di Coppa Italia. Questo risultato ha fatto scalpore nel mondo del calcio, confermando la solidità e la competitività della squadra. Il cammino del Bologna nella competizione ha sicuramente accresciuto la fiducia dei giocatori e dei tifosi.

D’altro canto, la Fiorentina si presenta a questa sfida con l’obiettivo di continuare il suo percorso positivo. La Coppa Italia rappresenta un’opportunità per entrambe le squadre di mettersi in mostra e ambire a un trofeo nazionale. La gara si preannuncia quindi intensa e aperta a qualsiasi risultato. Entrambe le squadre cercheranno di avanzare nella competizione, sfruttando il momento di forma positivo e cercando di offrire uno spettacolo avvincente ai tifosi. Sarà interessante vedere come le due squadre affronteranno questa sfida cruciale e chi riuscirà a guadagnarsi un posto nelle semifinali della Coppa Italia.

FIORENTINA BOLOGNA DIRETTA STREAMING TV: DOVE VEDERLA?

Questa diretta di Fiorentina Bologna come tutta la Coppa Italia 2023-24 è trasmessa, come noto, in esclusiva da Mediaset. La sfida che aprirà il quadro dei quarti di finale, il derby dell’Appennino tra Fiorentina e Bologna, andrà in onda in chiaro su Canale 5 alle 21 di martedì 9 gennaio 2024. Lo streaming è disponibile tramite il sito Mediaset (o Infinity).

DIRETTA FIORENTINA BOLOGNA: PROBABILI FORMAZIONI

La diretta di Fiorentina Bologna nei quarti di finale di Coppa Italia si preannuncia entusiasmante, con le probabili formazioni che promettono spettacolo. In casa Fiorentina, è probabile che il tecnico opti per qualche cambio per gestire al meglio le energie dei giocatori. Maxime Lopez potrebbe essere schierato in cabina di regia, dando così la possibilità a alcuni titolari di riposare. In attacco, la scelta potrebbe ricadere tra Beltran e Nzola. Il Bologna, invece, dovrebbe confermare il consueto 4-2-3-1, con Lucumi in difesa e Calafiori sulla fascia sinistra. La solidità difensiva è uno degli asset principali della squadra, e il Bologna cercherà di sfruttare le sue opzioni offensive, con Zirkzee come punto di riferimento in attacco. La presenza di Orsolini potrebbe essere valutata durante la partita, magari partendo dalla panchina.

Entrambe le squadre sono reduci da prestazioni positive, e la Coppa Italia offre loro l’opportunità di competere per un prestigioso trofeo. La gara si preannuncia quindi come un incontro equilibrato e teso, con entrambe le formazioni desiderose di ottenere un passaggio alle semifinali. I tifosi possono aspettarsi una partita avvincente e combattuta, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per conquistare il passaggio del turno. Sarà interessante vedere come si svilupperà la partita e quale squadra avrà la meglio in questa emozionante sfida di Coppa Italia.

FIORENTINA BOLOGNA, LE QUOTE

Per chi si sentisse sicuro di voler scommettere sulla diretta di Fiorentina Bologna, sappiate che le quote sono molto interessanti: sii parte con il segno 1 che viene dato da Better a 1,7 ed è il più alto per la vittoria della Fiorentina, il segno X invece viene dato a 2,7 almeno per i primi novanta minuti. La vittoria del Bologna invece viene data a 1,8 da Bet365.

