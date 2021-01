Diretta/ Fiorentina Bologna (Serie A) streaming video e tv: conferme cercasi

DIRETTA FIORENTINA BOLOGNA: DERBY DEGLI APPENNINI

Fiorentina Bologna in diretta dallo stadio Artemio Franchi di Firenze in programma domenica 3 gennaio 2021 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Conferme cercasi per due squadre che prima di Natale hanno saputo lanciare segnali importanti. La Fiorentina è reduce addirittura dalla miglior prestazione della stagione, il tris rifilato a domicilio alla Juventus in una partita sicuramente condizionata dall’espulsione di Cuadrado, ma in cui i Viola sono riusciti comunque a portarsi in vantaggio già in parità numerica, per poi dilagare grazie a perfette ripartenze. Sono i progressi che Cesare Prandelli affermava di aver già visto nella squadra e che ora andranno confermati contro un Bologna sin qui duro a morire. I felsinei hanno ottenuto contro l’Atalanta l’ennesima doppia rimonta dopo quella contro lo Spezia. Sul piano del carattere il tecnico Mihajlovic ha ricevuto le risposte che cercava dopo il tracollo interno contro la Roma, sul piano tecnico i rossoblu dovranno però lavorare ancora, con la difesa che resta ancora il tallone d’Achille della squadra.

DIRETTA FIORENTINA BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Bologna sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: per loro appuntamento in esclusiva su Sky Sport Serie A, con la consueta possibilità (che non comporta costi aggiuntivi) di seguire questa partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BOLOGNA

Le probabili formazioni di Fiorentina Bologna, sfida che andrà in scena presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Cesare Prandelli con un 3-5-1-1: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Barreca; Ribery; Vlahovic. Gli ospiti guidati in panchina da Sinisa Mihajlovic schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Da Costa; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Fiorentina e Bologna, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.10, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.40, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.40.

© RIPRODUZIONE RISERVATA