Diretta Fiorentina Bologna/ Streaming video tv: c’è il derby dell’Appennino (Serie A)

Fiorentina Bologna è in diretta dallo stadio Artemio Franchi, alle ore 21:45 di mercoledì 29 luglio: valida per la 37^ giornata della Serie A 2019-2020, è una partita senza alcun interesse di classifica se non per il fatto che i viola, sconfitti da due rigori sul campo della Roma, potrebbero agganciare i felsinei e provare a chiudere il campionato nella parte alta della graduatoria. Tanti alti e bassi nella stagione dei gigliati, che ora puntano ad un finale in crescendo sapendo comunque di non aver raccolto tutti i loro obiettivi; bene il Bologna, che puntava a salvarsi in anticipo e ha rispettato le consegne, a tratti sognando una reale corsa verso l’Europa ma in generale rimanendo sempre in una zona di conforto. Domenica è arrivata un’altra vittoria, quella pirotecnica contro il Lecce, con la quale Sinisa Mihajlovic – ex di questa partita – ha ripreso il Verona in nona posizione. Ora vediamo quello che potrebbe succedere nella diretta di Fiorentina Bologna, a cominciare dalle scelte dei due allenatori: leggiamo insieme in maniera più approfondita le probabili formazioni di questa partita.

Dovrebbe essere ancora Terracciano il portiere viola per Fiorentina Bologna, Dragowski salta il derby polacco con Skorupski per infortunio anche se potrebbe andare in panchina; Milenkovic, German Pezzella e Caceres formano il terzetto difensivo, Federico Chiesa stavolta potrebbe piazzarsi a sinistra favorendo la titolarità di Venuti sulla corsia destra. A centrocampo torna Castrovilli, che potrebbe avere il posto: uno tra Duncan e Rachid Ghezzal resterà fuori, Pulgar e Badelj in ballottaggio per la cabina di regia mentre davanti, insieme a Ribéry che dovrebbe essere confermato, agirà uno tra Cutrone e Kouame.

Bologna senza lo squalificato Palacio: Mihajlovic può mandare in campo Santander come centravanti oppure avanzare Musa Barrow, ridando una maglia da titolare a Orsolini sulla trequarti. Soriano e Nicola Sansone gli altri precettati per questa zona del campo; in mediana invece con Medel può giocare uno tra Andrea Poli e Nicolas Dominguez, in difesa Danilo Larangeira e Denswil sono favoriti per fare i centrali difensivi davanti al già citato Skorupski, Ibrahima Mbaye sarà il terzino destro mentre Dijks dovrebbe operare sulla corsia mancina.

Il pronostico tracciato dall’agenzia Snai per Fiorentina Bologna indica un vantaggio per i viola, la cui vittoria è regolata dal segno 1 e vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 2,00 volte quello che avrete puntato; il pareggio invece ha un valore di 3,45 volte la giocata, mentre questo bookmaker ha assegnato all’ipotesi del successo rossoblu – segno 2 – una cifra che corrisponde a 3,55 quello che avrete deciso di mettere sul piatto.

