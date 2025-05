DIRETTA FIORENTINA BOLOGNA, C’E’ ANCORA SPERANZA

Comincia domenica 18 maggio 2025 alle ore 20:45 la diretta Fiorentina Bologna. Presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze ci aspettiamo di assistere ad una dura battaglia fra due squadre che inseguono un piazzamento nelle coppe europee per la prossima stagione. I padroni di casa sono reduci da ben due sconfitte consecutive prima contro una diretta concorrente come la Roma e poi, nello scorso turno di campionato, contro una squadra smaniosa di salvarsi come il Venezia. Questi risultati hanno quasi estromesso i viola dalla possibilità di raggiungere quantomeno la Conference League, essendo adesso lontani quattro lunghezze dai giallorosi poichè noni a quota cinquantanove.

Il Bologna invece viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo aver conquistato in settimana la Coppa Italia 2024/2025 all’Olimpico di Roma contro quel Milan che l’aveva sconfitto in campionato appena qualche giorno prima. I rossoblu hanno sin qui racimolato sessantadue punti e si collocano provvisoriamente al settimo posto, a meno uno dalla Roma e a sole due lunghezze dalla coppia formata da Lazio e Juventus. La speranza per gli uomini di mister Italiano non è dunque affatto tramontata e si può ancora credere di centrare il traguardo ottenuto sotto la guida di Thiago Motta.

DIRETTA FIORENTINA BOLOGNA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Chi avesse l’intenzione di seguire la diretta Fiorentina Bologna senza presenziare allo Stadio Franchi nel weekend dovrà essere abbonato a DAZN. Questa piattaforma sarà l’unica a fornire la visione dell’evento per i suoi iscritti in modalità streaming da app e sito web.

FIORENTINA BOLOGNA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il tecnico Raffaele Palladino continuerà a puntare sul consueto modulo 3-4-2-1 con De Gea, Pongracic, Marì, Ranieri, Dodo, Fagioli, Mandragora, Gosens, Ndour, Richardson e Colpani stando alle probabili formazioni iniziali della diretta Fiorentina Bologna del trentasettesimo turno. I rossoblu non dovrebbero a loro volta regalare grosse sorprese in partenza con mister Vincenzo Italiano convinto nel puntare forte sul suo vincente 4-2-3-1 con Skorupski, De Silvestri, Beukema, Casale, Lykogiannis, Aebischer, Pobega, Orsolini, Odgaard, Dominguez e Dallinga.

DIRETTA FIORENTINA BOLOGNA, LE QUOTE

Le quote dei bookmakers riguardanti l’esito finale della diretta Fiorentina Bologna risultano abbastanza discordanti. Secondo Sisal, ad esempio, i Felsinei sarebbero i favoriti per il successo con il 2 quotato a 2.70 ed i padroni di casa avrebbero qualche chances in meno di aggiudicarsi i tre punti, con l’1 pagato a 2.75. Stando invece a Snai, la situazione sarebbe da leggere al contrario con la vittoria dei gigliati come punteggio più probabile, a 2.65, e con i rossoblu che sarebbero invece più propensi a tornare al Dall’Ara senza niente in tasca, essendo qui il segno 2 fissato a 2.70. Entrambe le agenzie di scommesse credono in ogni caso che il pareggio non debba essere pagato a più di 3.10.