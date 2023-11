Diretta/ Fiorentina Bologna (risultato 1-0) streaming video tv: gol di Bonaventura! (12 novembre 2023)

DIRETTA FIORENTINA BOLOGNA (RISULTATO LIVE 1-0): QUINTO GOL IN CAMPIONATO PER BONAVENTURA

A metà del primo tempo la Fiorentina è avanti sul Bologna per 1 a 0 grazie al quinto gol in campionato di Bonaventura che in girata piazza il pallone sotto l’incrocio dei pali dove Skorupski non può mai arrivarci. Assist di Nzola che ha un conto aperto con il tecnico dei felsinei, Thiago Motta, ai tempi dello Spezia ci fu uno spiacevole episodio che riguardò entrambi: l’attaccante angolano, appena entrato in campo nella gara contro l’Inter, su ordine dell’arbitro Maresca – lo stesso che sta dirigendo la sfida in corso al Franchi – cercò di togliersi l’orecchino ma non ci riuscì facendo spazientire l’allenatore che decise di sostituirlo. Gli ospiti provano subito a reagire con Ferguson che sfiora il pareggio con un colpo di testa. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA/ Bologna Sassuolo Primavera (risultato 0-0) streaming video e tv: Russo sbaglia (12 novembre 2023)

FIORENTINA BOLOGNA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Bologna non sarà a disposizione sui canali tradizionali della nostra televisione, perché non fa parte del pacchetto che per questa dodicesima giornata di Serie A viene trasmesso su Sky Sport; dunque l’unico modo che avrete per seguire il match sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per tutto il campionato di calcio. Sarà come noto una visione in diretta streaming video: dovrete attivare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ovviamente utilizzando i dati del vostro abbonamento.

DIRETTA/ Fiorentina Empoli Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (12 novembre 2023)

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta della sfida che pone di fronte Fiorentina Bologna vede affrontarsi due formazioni che in questo momento stanno attraversando un grande periodo di forma. Padroni di casa che si posizionano all’ottavo posto in campionato con 17 punti collezionati in 11 partite; Bologna che in altrettante sfide ne hanno raccolto uno in più. Formazione di casa che ha colpito la porta avversaria in ben 18 occasioni con il miglior marcatore che risulta essere l’argentino Gonzalez; segue Giacomo Bonaventura con quattro gol e due assist decisivi. Bologna che arriva al match posizionandosi al sesto posto in classifica e in piena lotta per l’Europa.

DIRETTA/ Cukaricki Fiorentina (risultato finale 0-1): Brekalo manca il raddoppio! Conference, 9 novembre 2023

Con 8 gol subiti risulta essere la seconda migliore difesa del campionato sotto solamente a Inter e Juventus che hanno subito due gol in meno. Grande merito va dato al portiere polacco Skorupski, in forma smagliante. In zona marcatori il miglior cannoniere della formazione rossoblù risulta essere Riccardo Orsolini con ben quattro reti realizzate in campionato. Adesso leggiamo le formazioni ufficiali di Fiorentina Bologna, poi si gioca! FIORENTINA (4-2-3-1): P. Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Kouamé; Nzola. Allenatore: Vincenzo Italiano BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, L. Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta (Marco Genduso)

FIORENTINA BOLOGNA: TOSCANI IN CRISI

Fiorentina Bologna sarà in diretta dallo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, alle ore 15.00 di domenica 12 novembre: si gioca per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Squadre divise da un solo punto in classifica ma reduci da momenti ampiamente diversi: i toscani, infatti, si presentano a questo match dopo tre stop di fila patiti contro Empoli, Lazio e Juventus. Al contrario i felsinei stanno volando e, a quota diciotto punti dopo il successo di misura contro la Lazio, sognano un posto nelle prossime competizioni europee.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA FIORENTINA BOLOGNA

Fiorentina Bologna, sfida in programma allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, impone un’analisi delle probabili formazioni. In casa toscana mister Vincenzo Italiano dovrà rinunciare ai soliti Dodò, Castrovilli e Kayode. In dubbio la presenza di Beltran, alle prese con una contusione. Per i rossoblù di Thiago Motta, invece, sicure la assenze di El Azzouzi e Soumaoro.

FIORENTINA BOLOGNA: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

A corredo della diretta di Fiorentina Bologna possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.05 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3.50 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 3.70 volte l’importo investito con questo bookmaker.











© RIPRODUZIONE RISERVATA