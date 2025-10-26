Diretta Fiorentina Bologna, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Franchi per l'ottava giornata di Serie A 2025/2026.

DIRETTA FIORENTINA BOLOGNA, VIOLA A SECCO DI VITTORIE

Si gioca domenica 26 ottobre 2025 dalle ore 18:00 nella diretta Fiorentina Bologna. Presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze i toscani vanno sempre a caccia della prima vittoria stagionale nell’ottava giornata del campionato di Serie A 2025/2026 avendo per il momento vinto soltanto in Conference League.

I viola sono inoltre proprio reduci dall’incontro disputato in settimana, precisamente lo scorso giovedì, in trasferta contro l’SK Rapid e vogliono tentare di rilanciarsi al più presto in Italia. I gigliati sono attualmente in diciottesima posizione con appena tre punti, gli stessi guadagnati pure dal Genoa e dal Pisa che hanno a loro volta ottenuto 3 pareggi e 4 KO.

Se la passano decisamente meglio invece gli ospiti, adesso in quinta posizione grazie ai tredici punti racimolati dall’avvio del torneo. Protagonisti pure loro in Europa dopo aver giocato contro l’FCSB, ovvero l’ex Steaua Bucarest, i rossoblu sono ad appena tre lunghezze dalla vetta occupata dal Milan alla vigilia di questo turno.

Gli emiliani potrebbero ritrovare in panchina il loro allenatore Vincenzo Italiano, ricoverato in ospedale a causa di una polmonite ed in caso contrario ci sarà ancora il vice Daniel Niccolini a guidarli. Nell’ultimo weekend i Felsinei hanno avuto la meglo fuori casa per 2 a 0 contro il Cagliari grazie alle reti di Holm ed Orsolini.

DIRETTA FIORENTINA BOLOGNA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Fiorentina Bologna è disponibile per gli abbonati a Sky così come per gli iscritti a DAZN ed a Now Tv. Si potrà vedere questo evento sportivo in televisione con una smart tv o sui canali Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Sport Calcio e Sky Sport Uno. Altrimenti sarà selezionabile in streaming sulle varie applicazioni come Sky Go.

DIRETTA FIORENTINA BOLOGNA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Bologna: 4-5-2 con De Gea in porta schermato da Pongracic, Marì e Ranieri, Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini e Gosens nel mezzo, Kean e Gudmundsson in attacco per i toscani in avvio. Il tecnico Vincenzo Italiano dovrebbe invece scegliere di impiegare inizialmente il modulo 4-2-3-1 per i rossoblu con Skorupski fra i pali, Holm, Casale, Heggem e Miranda in difesa, Freuler e Pobega in mediana, Orsolini, Odgaard e Cambiaghi trequartisti a supporto del centravanti Castro.

DIRETTA FIORENTINA BOLOGNA, LE QUOTE

Le quote suggerite dai bookmakers per la diretta Fiorentina Bologna ci fanno pensare ad una partita molto equilibrata se si ragiona in merito all’esito finale. Secondo ad esempio Sisal sia i padroni di casa che gli ospiti hanno le stesse chances di aggiudicarsi i tre punti previsti con il successo visto che i segni 1 e 2 vengono entrambi pagati a 2.75. Il pareggio rappresentato dall’x è invece quotato a 3.00.