DIRETTA/ Fiorentina Bologna video streaming tv: 151 precedenti, i viola in vantaggio

DIRETTA FIORENTINA BOLOGNA: I TESTA A TESTA

Diamo ora un’occhiata ai precedenti della diretta di Fiorentina Bologna. La gara si è disputata per 15 volte con 58 successi per i viola, 50 pareggi e 43 vittorie per i felsinei. L’ultimo precedente a Firenze ci porta al 3 gennaio 2021, una gara terminata a reti inviolate in uno scialbo pareggio. La viola non vince in casa contro questo avversario dal luglio 2020. La partita terminò addirittura per 4-0. Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti la squadra viola passava in doppio vantaggio in otto minuti con una doppietta siglata da Federico Chiesa. Milenkovic metteva il sigillo con Chiesa che nel finale siglava la terza rete di una partita perfetta.

I felsinei non vincono in trasferta contro la squadra del giglio rosso, un match terminato col risultato finale di 1-2. Gli ospiti andarono in doppio vantaggio nel primo tempo grazie a Gimenez e Di Vaio. Nella ripresa Mutu di fatto riusciva solo a dimezzare lo svantaggio. La gara d’andata è terminata col risultato finale di 2-3. Gli ospiti erano andati in vantaggio con Maleh raggiunti alla fine del primo tempo da Barrow. Nella ripresa Biraghi e Vlahovic chiudevano la questione con un gol nel finale di Hickey valido solo per le statistiche. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA FIORENTINA BOLOGNA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Fiorentina Bologna sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, canali che trovate al numero 201 oppure 202 del decoder satellitare e dunque riservato agli abbonati Sky; come sempre l’alternativa è la piattaforma DAZN che fornisce su abbonamento tutte le partite del campionato di Serie A. In questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video; potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

FIORENTINA BOLOGNA: DERBY DELL’APPENNINO!

Fiorentina Bologna, in diretta domenica 13 marzo 2022 alle ore 12.30 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà una sfida valevole per la 29^ giornata del campionato di Serie A. La formazione di Vincenzo Italiano alimenta il sogno Europa League ma ha necessità di trovare continuità di risultati per poter raggiungere il traguardo, mentre gli ospiti stanno portando avanti un campionato piuttosto tranquillo, situati a metà classifica e lontani dalla zona a rischio.

In attesa della diretta Fiorentina Bologna, conosciamo meglio il cammino delle due squadre. I gigliati sono ottavi in classifica con 43 punti, frutto di 13 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte. Dopo il ko per 2-1 contro il Sassuolo, Piatek e compagni nell’ultimo turno hanno pareggiato per 1-1 contro l’Hellas Verona. Il Bologna, invece, occupa il dodicesimo posto con 33 punti, raccolti grazie a 9 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte. Da recuperare una gara, quella contro l’Inter di Simone Inzaghi. Nell’ultimo turno Arnautovic & Co. hanno strappato uno 0-0 contro il Torino.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BOLOGNA

Diversi ballottaggi nelle probabili formazioni della diretta Fiorentina Bologna, in programma tra pochi minuti allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Iniziamo la nostra analisi con la compagine toscana, schierata da Vincenzo Italiano con l’ormai classico 4-3-3. Tutta la rosa a disposizione per i viola: la porta sarà difesa ancora una volta da Terracciano, linea a quattro formata da Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi. Torreira agirà da metodista, affiancato da Castrovilli e da uno tra Duncan e Bonaventura. Piatek si piazzerà al centro dell’attacco, al suo fianco Ikonè e uno tra Nico Gonzalez e Sottil. Passiamo adesso al Bologna, con Sinisa Mihajlovic privo di Dominguez, Kingsley, Santander, Vignato e dello squalificato Theate. Rossoblu in campo con il 3-4-1-2 e con Skorupski in porta. Medel guiderà la difesa affiancato da Soumaoro e Mbaye, mentre esterni di metà campo saranno Hickey e Dijks, con Schouten e Svanberg mezzali. Soriano trequartista a supporto di Orsolini e del rientrante Arnautovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Passiamo adesso alle quote per le scommesse della diretta Fiorentina Bologna. I bookmakers vedono in vantaggio la Viola di mister Italiano per la conquista dei tre punti. Tra le varie agenzie di scommesse, prendiamo come riferimento Eurobet: la vittoria della Fiorentina è data a 1,65, il pareggio a 3,90, mentre la vittoria del Bologna a 5,10. Il grande potenziale offensivo delle due squadre comporta delle quote squilibrate per quanto concerne il numero di gol del match: l’Over 2,5 è quotato 1,70, mentre l’Under 2,5 è dato a 2,02. Le stesse identiche quote le ritroviamo rispettivamente per le opzione di scommessa Gol e No Gol.



