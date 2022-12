Diretta Fiorentina Borussia Rapid/ Streaming video tv, triangolare amichevole

DIRETTA FIORENTINA BORUSSIA RAPID: ITALIANO TESTA I SUOI!

Fiorentina Borussia Rapid, in diretta oggi pomeriggio, sabato 10 dicembre 2022, presso l’Arena Națională della capitale rumena Bucarest, sarà un triangolare amichevole sicuramente affascinante per i viola di Vincenzo Italiano, che come tutte le altre formazioni di Serie A stanno lavorando in queste settimane di sosta per i Mondiali 2022, naturalmente con l’obiettivo di farsi trovare pronti per la ripartenza del campionato all’inizio di gennaio, quando i gigliati vorranno riscattare immediatamente la delusione della beffarda e immeritata sconfitta subita contro il Milan appena prima della pausa.

Le avversarie della Fiorentina saranno di livello, perché stiamo parlando naturalmente dei tedeschi del Borussia Dortmund e dei padroni di casa del Rapid Bucarest, dobbiamo inoltre osservare che ogni partita sarà di 60 minuti. La prima partita sarà alle ore 12.00 italiane (le 13.00 locali) tra Rapid Bucarest e Borussia Dortmund, poi si proseguirà alle ore 13.30 con Fiorentina Borussia Dortmund, infine alle ore 15.00 naturalmente ecco l’ultima sfida mancante, cioè Fiorentina Rapid Bucarest. Un test particolare ma certamente molto interessante, che cosa ci dirà la diretta di Fiorentina Borussia Rapid?

FIORENTINA BORUSSIA RAPID STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TRIANGOLARE

Non si prevede una diretta tv di Fiorentina Borussia Rapid, ma ci sarà una diretta streaming video per questo triangolare amichevole che sarà infatti trasmesso in esclusiva per l’Italia sulla piattaforma DAZN, naturalmente a pagamento. Sito Internet e profili social ufficiali della Fiorentina saranno comunque a disposizione di tutti come punti di riferimento fondamentali per avere aggiornamenti sui match di oggi pomeriggio a Bucarest.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BORUSSIA RAPID

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Borussia Rapid, come è facile prevedere, hanno già una certezza: nelle due partite da 60 minuti vedremo all’opera il maggior numero di giocatori possibili, non ci stupirebbero due formazioni completamente diverse (o quasi) per mettere nelle gambe più di un tempo a quanti più giocatori differenti della rosa in questo momento a disposizione dell’allenatore gigliato Vincenzo Italiano, magari anche con qualche sostituzione a “mini partita” in corsa, visto il format più lungo rispetto ai canonici 45 minuti dei triangolari.

Giusto a livello indicativo, proviamo a buttare giù un undici titolare, che per la Fiorentina potrebbe vedere Terracciano in porta e davanti a lui Dodò, Martinez Quarta, Terzic e Ranieri in difesa; a centrocampo ecco invece Bonaventura, Maleh e il giovane Bianco, infine il tridente d’attacco con Saponara, Cabral e Ikoné. Il valore è indicativo, staremo a vedere come mister Italiano mischierà le carte sulle due partite…











