Diretta/ Fiorentina Braga, streaming video tv: una formalità (Conference League)

Fiorentina Braga, in diretta giovedì 23 febbraio 2023 alle ore 21.00 presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà una gara valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Conference League. A meno di clamorosi ribaltoni, sarà una semplice formalità considerando il roboante risultato della sfida d’andata.

La gara giocata in terra portoghese è terminata 0-4 per la formazione di Vincenzo Italiano: doppiette di Jovic e Cabral, pratica archiviata. La qualificazione è in tasca per i gigliati, la situazione è cristallina: il Braga può passare il turno con una vittoria con cinque reti di scarso. In caso di successo con quattro reti di scarto, si andrà ai tempi supplementari.

FIORENTINA BRAGA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Fiorentina Braga sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport canale 253) ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Lazio Cluj, come per tutte le altre sfide di Conference League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BRAGA

Qualche nodo ancora da sciogliere, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Fiorentina Braga. Partiamo dai viola, Italiano sceglie il 4-3-3: Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Mandragora, Gonzalez, Jovic, Kouame. Passiamo adesso ai portoghesi, anche Artur Jorge sceglie il 4-3-3: Mattheus Magalhaes, Gomez, Niakate, Paulo Oliveria, Sequeira, Horta, Racic, Al Musrati, Medeiros, Horta, Ruiz.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I bookmakers vedono la Fiorentina favorita sul Braga. Andiamo a conoscere le quote per le scommesse del match al via tra pochi minuti, prendiamo come riferimento Eurobet: la vittoria dei gigliati è a 1,73, il pareggio è a 3,70, mentre il successo dei lusitani paga 4,30 volte la posta. Potrebbero esserci diverse reti: Over 2,5 a 1,77 e Under 2,5 a 1,95. Simili le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,70 e 2,05.











