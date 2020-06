Diretta Fiorentina Brescia/ Streaming video tv: torna Ribéry, out Balotelli (Serie A)

Fiorentina Brescia è una partita che, diretta dal signor La Penna, si gioca alle ore 19:30 di lunedì 22 giugno: all’Artemio Franchi, senza la presenza del pubblico, sarà la volta del ritorno in campo di queste due squadre per la 27^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Tante cose sono successe nel corso del lockdown da Coronavirus: a Brescia per esempio è finita, non certo nel migliore dei modi, l’era di Mario Balotelli messo fuori dalla squadra tra accuse e controaccuse, adesso le rondinelle dovranno provare a salvarsi senza quello che era stato individuato come il giocatore del salto di qualità, e che invece ha fallito un’altra volta. Brescia che era stato insieme al Sassuolo l’ultima a giocare prima della pandemia, perdendo 3-0 nel deserto de Mapei Stadium; l’ultimo posto in classifica non autorizza chissà quali speranze, ma chiaramente la squadra ci proverà fino in fondo. La Fiorentina invece aveva pareggiato a Udine: i viola tecnicamente rischiano ancora di venire coinvolti nella corsa per non retrocedere, ennesima stagione sotto tono per una squadra che nonostante le ottime premesse sta faticando parecchio e vede l’Europa sempre più lontana. Diamo allora uno sguardo alle probabili formazioni di questa partita, valutando le scelte dei due allenatori mentre aspettiamo che la diretta di Fiorentina Brescia prenda il via.

Finalmente in Fiorentina Brescia si rivede Ribéry: il francese torna a fare coppia con Federico Chiesa dopo il lungo stop per infortunio e i viola ritrovano il loro gioiello. Per il resto Beppe Iachini, ex della sfida, dovrebbe cambiare poco: sempre 3-5-2 con German Pezzella a comandare una difesa che consta anche dei centrali Milenkovic e Caceres con Dragowski tra i pali, sulle corsie laterali ci saranno come sempre Lirola e Dalbert mentre a fare legna in mezzo ci sarà Duncan, con la regia di Pulgar e la qualità di Castrovilli che proverà a fare la differenza tra le linee. Nel Brescia il posto di Balotelli sarà preso da uno tra Alfredo Donnarumma e Ayé; Torregrossa confermato come principale riferimento offensivo, davanti a Joronen sono in dubbio sia Chancellor che Cistana e dunque sono in preallarme sia Mangraviti che Mateju, Sabelli e Martella si sistemeranno invece sulle corsie laterali. A centrocampo Tonali sarà chiaramente il playmaker che avrà in mano le chiavi del gioco; con lui Dimitri Bisoli e Birkir Bjarnason a fare le mezzali, Zmrhal invece dovrebbe essere scelto come trequartista.

Fiorentina Brescia vede i viola partire nettamente favoriti, secondo il pronostico fornito dall’agenzia Snai: il bookmaker ci dice che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,53 volte la cifra messa sul piatto, mentre il segno 2 per l’affermazione esterna delle rondinelle porta in dote un guadagno di 6,00 volte la puntata. Il pareggio, che viene regolato dal segno X, vale una vincita che ammonterebbe a 4,25 volte quanto giocato.



