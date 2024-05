Diretta/ Fiorentina Cagliari Primavera, streaming video tv: chance minime per i playoff sardi (5 maggio 2024)

DIRETTA FIORENTINA CAGLIARI PRIMAVERA, TOSCANI SALVI

Una partita che per i sardi può valere il sogno playoff. La diretta Fiorentina Cagliari Primavera, in programma domenica 5 maggio alle ore 11:00, non ha alcun valore per i padroni di casa che ormai hanno certificato la propria salvezza. I toscani hanno pressoché chiuso ogni discorso con il 5-1 contro il Torino mentre nelle ultime due gare ha perso sia contro il Genoa che contro l’Inter.

Per i rossoblu invece è ancora matematicamente aperta la strada per i playoff, anche se molto complicata. Il Torino, sesta in classifica dunque l’ultima tra le qualificate ai playoff, è a 48 punti contro i 41 del Cagliari. Dunque i sardi possono al massimo fare 50, dunque in ogni caso un successo del Torino chiuderebbe ogni speranza. Nel dubbio tentar non nuoce e dopo il pari contro il Lecce ci sarà voglia di riscatto.

FIORENTINA CAGLIARI PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Fiorentina Cagliari Primavera sarà visibile su Sportitalia, canale 60 del digitale terreste che mette a disposizione per tutti gratuitamente la visione del massimo campionato giovanile italiano.

Se per qualche motivo non è possibile da parte vostra vedere il match in tv, allora la diretta streaming è l’unica soluzione rimanente.

FIORENTINA CAGLIARI PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo adesso a dare uno sguardo alle probabili formazioni della diretta Fiorentina Cagliari Primavera. La Viola opterà verosimilmente per un 4-3-3 con Leonardelli in porta e la difesa a quattro composta da Vigiani, Romani, Sadotti e Fortini. Gudelevicius e Ievoli saranno le due mezzali con Biagetti regista. Davanti Rubino, Caprini e Presta.

Il Cagliari schiererà l’undici titolare esattamente come la Fiorentina ovvero 4-3-3. Auseklis tra i pali, Arba e Idrissi terzini con Cogoni e Franke centrali. Conti, Malfitano e Balde saranno i centrocampisti con l’attacco formato da Simonetta sulla destra, Vinciguerra a sinistra e Bolzan punta.

FIORENTINA CAGLIARI PRIMAVERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Infine diamo un’occhiata alle quote per le scommesse della diretta Fiorentina Cagliari Primavera. La squadra favorita è quella in casa a 1.81, con la X a 3.65 e il 2 fisso a 3.40.

Per i bookmakers è molto probabile che entrambe riescano a segnare dato che il Gol è quotato a 1.52 mentre il No Gol a 2.25.

