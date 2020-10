Diretta/ Fiorentina Cagliari (Primavera) streaming video tv: in cerca di riscatto

DIRETTA FIORENTINA CAGLIARI: DECIDERANNO LE DIFESE?

Fiorentina Cagliari, sabato 17 ottobre 2020 alle ore 10.00 sarà una sfida valevole per la quarta giornata del campionato Primavera 1. Le due formazioni tornano in campo dopo una sconfitta. E’ caduta la Fiorentina in una rocambolesca sfida interna contro la Roma, altrettanto lo è stato il ko dei sardi, 3-4 sempre in casa contro il Sassuolo. 3 punti per i Viola, uno solo per i rossoblu nelle prime tre giornate del nuovo campionato, i sardi sono ancora in attesa della prima vittoria avendo ottenuto un solo punto contro il Bologna, per la Fiorentina già due ko e un successo sul campo dell’Ascoli alla seconda giornata. Con 6 gol già incassati dai toscani e 7 dal Cagliari, le due squadre sembrano entrambe alle prese con problemi in difesa da risolvere in fretta, per evitare di ritrovarsi a fare immediatamente i conti con una classifica deficitaria.

DIRETTA FIORENTINA CAGLIARI IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Fiorentina Cagliari Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia, nel caso specifico sul sottocanale SI Solocalcio, e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA CAGLIARI PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Fiorentina Cagliari Primavera. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Alberto Aquilani con un 4-3-2-1: Chiorra; Gentile, Duțu, Dalle Mura, Pierozzi; Krastev, Fiorini, Bianco; Montiel, Agostinelli; Munteanu. Gli ospiti guidati in panchina da Alessandro Agostini schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-2-1 come modulo di partenza: Cabras; Piga, Boccia, Cusumano, Michelotti; Kanyamuna, Conti, Manca; Masala, Desogus; Contini.

