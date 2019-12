Diretta Fiorentina Cagliari Primavera/ Streaming video tv: sardi favoriti?

Fiorentina Cagliari Primavera, diretta dall’arbitro Sajmir Kumara della sezione Aia di Verona, si gioca questa mattina, sabato 14 dicembre 2019 alle ore 11.00 per la dodicesima giornata del campionato Primavera 1. Fiorentina Cagliari Primavera, in base alla tradizione di queste due formazioni, avrebbe quasi sempre visto favoriti i padroni di casa viola, ma in questa stagione il Cagliari Primavera sta facendo faville, proprio come la prima squadra dei sardi. Ecco dunque il secondo posto del Cagliari a quota 28 punti in classifica, mentre la Fiorentina è ben staccata a quota 11, dunque è la squadra gigliata a dover risalire, mentre i sardi cercano la continuità. Anche nella scorsa giornata i rossoblù hanno fatto benissimo, grazie alla vittoria per 2-0 contro la Sampdoria, mentre la Fiorentina arriva da un pareggio per 0-0 sul campo del Sassuolo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Fiorentina Cagliari Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia: il canale è disponibile al numero 60 del vostro televisore e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA CAGLIARI PRIMAVERA

Diamo ora uno sguardo alle probabili formazioni per Fiorentina Cagliari Primavera. Per i padroni di casa allenati da Emiliano Bigica possiamo disegnare un 4-3-3 con E. Pierozzi, Dutu, Dalle Mura e Ponsi nella retroguardia a quattro davanti al portiere Brancolini; a centrocampo ecco il terzetto composto da Simic, Fiorini e Bianco, mentre nel tridente d’attacco dovremmo vedere Koffi e N. Pierozzi ai fianchi della prima punta Spalluto. La replica del Cagliari allenato da Max Canzi dovrebbe invece prevedere un 4-3-1-2 con Olsen squalificato in prima squadra che potrebbe giocare in porta; in difesa linea a quattro formata da Nader, Boccia, Carboni e Cancellieri; nel terzetto di centrocampo ecco Lombardi, Ladinetti e Cossu; qualche metro più avanti il trequartista Desogus, in appoggio alle due punte Contini e Manca.



© RIPRODUZIONE RISERVATA