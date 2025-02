DIRETTA FIORENTINA CAGLIARI PRIMAVERA, GALLOPPA È PRIMO IN CLASSIFICA

Il sabato pomeriggio della venticinquesima giornata del campionato Primavera continua con la diretta Fiorentina Cagliari Primavera in campo alle 13,00 del 15 febbraio. La sfida è tra due squadre distanziate in classifica e alla ricerca di punti per i rispettivi obiettivi.

La Fiorentina di Galloppa è prima in classifica e ha vinto tutte le ultime sei giornate di campionato tra cui quella contro la Roma nell’ultima uscita. Buon momento anche per il Cagliari di Pisacane che arriva da quattro risultati utili consecutivi e si trova al dodicesimo posto in classifica.

DIRETTA FIORENTINA CAGLIARI PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Fiorentina Cagliari Primavera sarà necessario collegarsi con SportItalia che trasmetterà la partita in chiaro e in streaming video.

FIORENTINA CAGLIARI PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere anche quali potrebbero essere le formazioni in vista di questa interessante sfida. La Fiorentina di Galloppa scenderà in campo con un 4-3-3 con Vannucchi tra i pali difeso dalla coppia formata da Baroncelli e Kouadio e supportata da Trapani e Scuderi come terzini. Levoli sarà il perno del centrocampo a supporto del tridente formato da Rubino, Braschi e Bertolini.

Il Cagliari di Pisacane, invece, andrà in campo la difesa a tre composta da Pintus, Cogoni e Lopez a difesa della porta di Iliev. Arba e Grandu agiranno come esterni a supporto delle due punte che saranno Vinciguerra e Bolzan.

FIORENTINA CAGLIARI PRIMAVERA, LE QUOTE

Eccoci infine all’appuntamento con il pronostico sulla diretta Fiorentina Cagliari Primavera. Le quote Snai ci dicono che il segno 1, quotato a 1,45, parte sicuramente favorito, mentre il pareggio varrebbe 4,00 volte la posta in palio ed infine un successo del Cagliari sarebbe valutato ben 6,00 volte la giocata.