Diretta/ Fiorentina Cagliari Primavera, video streaming tv: Aquilani sogna

DIRETTA FIORENTINA CAGLIARI PRIMAVERA: SCONTRO DIRETTO!

Fiorentina Cagliari Primavera, in diretta domenica 19 febbraio 2023 alle ore 11.00 presso lo Stadio Comunale Torrini di Sesto Fiorentino, sarà una sfida in programma per la ventesima giornata del campionato Primavera 2022-2023. Scontro diretto tra due formazioni divise da cinque punti e con valori tecnici importanti.

La Fiorentina è sesta in classifica con 32 punti, raccolti attraverso dieci vittorie, due pareggi e sette sconfitte. I gigliati arrivano a questo appuntamento dalla sconfitta per 2-0 nel derby contro l’Empoli. Il Cagliari, invece, è decimo a quota 27 punti, frutto di sette vittorie, sei pareggi e sei sconfitte. I sardi sono reduci da due sconfitte di fila, l’ultima per 2-3 contro l’Inter. (Aggiornamento di MB)

FIORENTINA CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Cagliari Primavera verrà trasmessa su entrambi i canali di Sportitalia: quello principale, che trovate al numero 60 del digitale terrestre, e Sportitalia Solo Calcio che invece è al numero 61. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA CAGLIARI PRIMAVERA

Qualche dubbio da valutare per gli allenatori di Fiorentina e Cagliari, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dall’undici viola, Aquilani punta sul 3-5-2: Martinelli, Gentile, Krastev, Lucchesi, Kayode, Falcone, Amatucci, Berti, Favasuli, Di Stefano, Toci. Passiamo adesso ai rossoblu, schierati con il consueto 4-3-3: Lolic, Zallu, Palomba, Veroli, Idrissi, Delpupo, Carboni, Belloni, Masala, Griger, Konate.











