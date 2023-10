DIRETTA FIORENTINA CAGLIARI/ Video streaming tv: equilibrio negli ultimi 10 anni (Serie A, 2 ottobre 2023)

DIRETTA FIORENTINA CAGLIARI: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida Fiorentina Cagliari pone di fronte due formazioni che si sono affrontati ben 20 volte partendo dal 2012: 7 volte è terminato col risultato di parità. Altrettante sono le vittorie della Fiorentina mentre sei quelle per il Cagliari. Una sfida che si prospetta quindi molto equilibrata, tra le gare da segnalare quella del 2012 terminata con il risultato di 4-1 per la viola. Ad andare in gol Rodriguez, Jovetic, Toni e Cuadrado. Nel Cagliari gol di Casarini. Successo Fiorentina anche nel 2014 con il risultato di 0-4: ancora in gol Cuadrado e reti di Gomez e due volte Fernandez.

Diretta/ Cagliari Bologna Primavera (risultato finale 1-0): decide il gol di Pulina! (1 ottobre 2023)

Pirotecnico il risultato del 2016 che ha visto la Fiorentina trionfare in casa del Cagliari per 3-5. Doppietta firmata da Bernardeschi a cui sussegue anche Kalinic con una tripletta. Per il Cagliari ad andare in gol Borriello, Capuano e Di Gennaro. Vittoria Cagliari nel 2019 con il risultato di 5-2 grazie alle reti firmate da Rog, Pisacane, Nainggolan, Simeone e Joao Pedro. Ultima sfida in ordine temporale che è terminata con il risultato di 1-1: reti di Joao Pedro e Sottil e ben due calci di rigori sbagliati da parte di Biraghi e lo stesso attaccante brasiliano autore del gol. (Marco Genduso)

Diretta/ Fiorentina Milan Primavera (risultato finale 1-1): un bel pareggio! (30 settembre 2023)

DIRETTA FIORENTINA CAGLIARI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Cagliari sarà garantita sui canali di Sky Sport, essendo questa una delle tre partite di Serie A trasmesse anche sulla televisione satellitare. Ecco quindi che la diretta streaming video di Fiorentina Cagliari sarà garantita anche tramite il servizio Sky Go, oltre che per gli abbonati sulla piattaforma DAZN, come per tutte le partite di campionato.

FIORENTINA CAGLIARI: VIOLA LANCIATISSIMI!

Fiorentina Cagliari, in diretta naturalmente dallo stadio Artemio Franchi di Firenze alle ore 20.45 di questa sera, lunedì 2 ottobre 2023, sarà il posticipo che chiuderà il programma della settima giornata di Serie A. Sfida che profuma di storia, sicuramente i padroni di casa viola arrivano meglio alla diretta di Fiorentina Cagliari grazie agli 11 punti già raccolti dalla squadra di Vincenzo Italiano, che però stasera vorrà subito tornare alla vittoria dopo la parziale frenata nel turno infrasettimanale, con un pareggio contro il Frosinone.

Video/ Frosinone Fiorentina (1-1) gol e highlights: Soulé di testa fa esplodere lo Stirpe (28 settembre 2023)

La situazione è decisamente peggiore per il Cagliari, che pure si affida alla sapiente guida di Claudio Ranieri: i rossoblù sardi sono reduci dalla sconfitta contro il Milan e più in generale da un inizio di campionato con appena 2 punti nelle prime sei giornate e con un enorme problema in zona gol, come confermano le appena due reti all’attivo, peraltro sempre in partite perse, mentre i pareggi sono stati due 0-0. Sulla carta questo sarà un posticipo con una chiara favorita, ma staremo a vedere se il campo confermerà i pronostici per la diretta di Fiorentina Cagliari…

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA CAGLIARI

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Fiorentina Cagliari. Vincenzo Italiano dovrebbe schierare i padroni di casa viola secondo il modulo 4-2-3-1, con questi possibili undici titolari: Terracciano in porta; davanti a lui la difesa a quattro con Kayode, Milenkovic, Ranieri e Parisi da destra a sinistra; a centrocampo spazio alla coppia formata da Lopez (oppure Arthur Melo) e Mandragora; infine, il reparto offensivo della Fiorentina dovrebbe prevedere Gonzalez, Bonaventura e Sottil da destra a sinistra sulla trequarti, a sostegno del centravanti, che sarà Nzola oppure Beltran.

La risposta del Cagliari di mister Claudio Ranieri, ex della partita, dovrebbe invece prevedere il modulo 3-5-2. Per i rossoblù sardi indichiamo come possibili titolari il portiere Radunovic; davanti a lui, la retroguardia a tre composta da Wieteska, Dossena e Hatzidiakos, favorito su Obert; folta linea a cinque invece a centrocampo, con Zappa a sinistra e Augello a sinistra, mentre nel cuore della mediana agiranno Makoumbou, Sulemana e uno tra Nandez e Deiola; infine, in attacco la certezza è Luvumbo, al cui fianco giocherà uno tra Petagna e Shomurodov.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta di Fiorentina Cagliari secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I viola partono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,45, mentre poi si sale già a quota 4,50 per il segno X in caso di pareggio. Infine, ecco che un colpaccio del Cagliari varrebbe ben 7,25 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.

© RIPRODUZIONE RISERVATA