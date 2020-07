Diretta Fiorentina Cagliari/ Streaming video tv: Iachini vuole conferme (Serie A)

Fiorentina Cagliari, partita in diretta dall’Artemio Franchi, si gioca alle ore 19:30 di mercoledì 8 luglio: siamo arrivati alla 31^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020, e i viola potrebbero aver definitivamente chiuso i conti con la salvezza anche se, sia pure dopo la vittoria di Parma ottenuta con due rigori, il loro torneo resta assolutamente mediocre per quelle che erano le premesse di inizio stagione. Tanta sfortuna ma anche l’incapacità di fare il salto di qualità, e ancora una volta l’Europa è stata mancata; il Cagliari invece ha entusiasmato nelle prime battute, è entrato in forte crisi ma dopo il lockdown l’avvento di Walter Zenga ha cambiato le carte in tavola. La sconfitta interna contro l’Atalanta, immeritata e segnata da un gol annullato a Giovanni Simeone che farà discutere a lungo, ha fermato la corsa degli isolani ma non cambiato i giudizi sul loro ottimo campionato; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Fiorentina Cagliari, intanto leggiamo insieme le probabili formazioni della partita provando a ipotizzare quelle che saranno le mosse da parte dei due allenatori.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Cagliari verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: appuntamento dunque su questa emittente e ovviamente la visione sarà riservata ai soli clienti, i quali come sempre – in assenza di un televisore – potranno seguire la partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA CAGLIARI

Dubbio modulo per Beppe Iachini in Fiorentina Cagliari: con il 3-5-2 ci sarebbe Ceccherini a comandare la difesa in luogo dello squalificato German Pezzella, stretto tra Milenkovic e Caceres con il ritorno di Dragowski tra i pali. Con la difesa a quattro invece l’uruguaiano è in competizione con Lirola a destra, mentre Dalbert abbasserebbe la sua posizione; quasi certamente a centrocampo vedremo comunque Castrovilli e Duncan sulle mezzali con Pulgar in cabina di regia, si gioca un posto il rientrante Vlahovic che però rischia di rimanere in panchina qualora l’allenatore scelga i due attaccanti in coppia, in quel caso Federico Chiesa e Ribéry sarebbero favoriti.

Nel Cagliari invece ci sono altri problemi in difesa: squalificato Carboni, prova a farcela Ceppitelli che eventualmente giocherebbe in luogo di Klavan con la conferma di Walukiewicz e Pisacane, e del portiere Cragno. A centrocampo cerca spazio Gaston Pereiro che però non è al top della condizione; dunque Nandez e Rog accompagneranno l’azione di Nainggolan che sarebbe schierato come finto regista, sulle corsie laterali agiranno Mattiello e Lykogiannis. In questo momento Zenga non ha troppi giocatori a disposizione, ma certamente le certezze sono rappresentate da Joao Pedro e Simeone, quest’ultimo ex della partita.

QUOTE E PRONOSTICO

La Snai è una delle agenzie che hanno fornito le quote per un pronostico su Fiorentina Cagliari: la squadra favorita per la vittoria è quella viola, perché il segno 1 che identifica la sua vittoria vi farebbe vincere una somma pari a 1,95 volte quello che avrete messo sul tavolo, mentre il segno 2 per il successo degli isolani porta in dote un guadagno che ammonta a 3,90 volte la puntata. Con il segno X, che regola il pareggio, andreste a ottenere una vincita corrispondente a 3,50 volte la giocata con questo bookmaker.

