Diretta/ Fiorentina Cagliari streaming video tv: sardi in orbita (Primavera)

DIRETTA FIORENTINA CAGLIARI PRIMAVERA: RISULTATO IN EQUILIBRIO!

Fiorentina Cagliari, in diretta domenica 20 febbraio 2022 alle ore 10.40 presso lo stadio Gino Bozzi di Firenze, sarà una sfida valevole per la ventesima giornata del campionato Primavera 1. Sardi in orbita dopo l’ultimo 1-3 esterno inflitto al Lecce, terza vittoria consecutiva e rossoblu sempre lanciati in classifica al secondo posto, considerando anche una partita da recuperare che potrebbe permettere al Cagliari di accorciare le distanze rispetto alla Roma capolista.

Avvisata la Fiorentina del gran momento di forma dei sardi, ma anche i Viola sono reduci da un’eccellente prestazione con il 3-1 rifilato all’Inter, che ha permesso anche di riscattare il poker subito dalla Juventus. All’andata Cagliari vincente 2-1 in casa contro la Fiorentina che il 17 ottobre 2020 si è invece imposta in goleada nell’ultimo precedente interno contro i rossoblu, con un roboante 6-0.

DIRETTA FIORENTINA CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Cagliari Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA CAGLIARI

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Cagliari Primavera, match che andrà in scena allo stadio Gino Bozzi di Firenze. Per la Fiorentina, Alberto Aquilani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Andonov; Gentile, Frison, Romani, Favasuli, Corradini, Bianco, Capasso, David, Seck, Toci. Risponderà il Cagliari allenato da Alessandro Agostini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: D’Aniello; Zallu, Palomba, Conti, Iovu; Desogus, Schirru, Astrand; Cavuoti, Tramoni, Luvubo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorentina Cagliari Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.



