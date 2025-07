Diretta Fiorentina Carrarese streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole tra le due squadre toscane.

DIRETTA FIORENTINA CARRARESE: ALTRO DERBY PER I VIOLA!

La diretta Fiorentina Carrarese va in scena alle ore 20:00 di venerdì 25 luglio 2025, per i viola dunque arriva immediatamente il momento di giocare un’altra amichevole contro una formazione toscana, dopo il Grosseto di ieri sera ecco che Stefano Pioli alza idealmente l’asticella delle difficoltà.

La Carrarese infatti nel 2024 ha centrato la prima, storica promozione in Serie B e nel campionato cadetto ha fatto bene: si è trovata in zona playoff ad un certo punto, è calata rischiando qualcosa ma alla fine si è salvata e dunque giocherà ancora in questa serie, provando a fare ancora meglio.

Per la Fiorentina dunque sarà un’amichevole interessante, del resto ci stiamo avvicinando all’inizio della stagione e sappiamo bene che i viola, ancora una volta, saranno impegnati anche nello spareggio di Conference League.

Bisogna aumentare presto i giri del motore e la diretta Fiorentina Carrarese è una buona occasione perché il nuovo allenatore Pioli prosegua con il suo lavoro, noi aspettiamo che la partita prenda il via con la solita analisi sui temi principali circa i calciatori che eventualmente vedremo sul terreno di gioco, detto che l’idea sarà quella di far girare tutta la rosa o quasi.

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE FIORENTINA CARRARESE

Anche la diretta Fiorentina Carrarese non sarà disponibile ma la potrete comunque seguire su DAZN, dunque in diretta streaming video, qualora siate abbonati al servizio.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA CARRARESE

Abbiamo la diretta Fiorentina Carrarese nella quale naturalmente è molto difficile capire e anche solo ipotizzare quali siano le scelte di Stefano Pioli. Partiamo da qualche certezza, perché il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1 e quindi la Fiorentina tornerà a giocare con una difesa con due terzini, che in questo momento sono Dodò e Robin Gosens ma che non è detto siano confermati, o meglio il tedesco dovrebbe esserlo mentre il brasiliano rimane oggetto dei desideri di calciomercato e quindi tra poco potrebbe anche fare le valigie.

Allo stesso modo Moise Kean, che è chiaramente il pezzo pregiato della rosa vista la straordinaria stagione da cui arriva; stuzzica l’idea di vederlo giostrare da centravanti con Edin Dzeko a fare il vero e proprio regista offensivo alle sue spalle, ma poi non bisogna dimenticarsi di Albert Gudmundsson che dovrà fare necessariamente meglio, e quel Nicolò Fagioli che la Viola non avrebbe riscattato se non fosse scattato l’obbligo. Il calciomercato ha poi portato in dote Jacopo Fazzini, che potrebbe avere un bell’impatto su questa Fiorentina: si tratta solo di aspettare e scoprire quello che ci dirà il campo.