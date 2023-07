DIRETTA FIORENTINA CATANZARO/ Video streaming tv: il ritorno in Serie B dei calabresi (23 luglio 2023)

DIRETTA FIORENTINA CATANZARO: FOCUS SUI CALABRESI

La diretta di Fiorentina Catanzaro sarà stuzzicante anche perché i viola in questa partita amichevole affronteranno una bella realtà come è la squadra calabrese, che si sta preparando al campionato del tanto atteso ritorno in Serie B dopo avere letteralmente dominato il girone C dello scorso campionato di Serie C edizione 2022-2023, con numeri che sono eloquenti più di mille parole. Infatti il Catanzaro aveva ottenuto 96 punti in classifica, frutto di un cammino praticamente perfetto con trenta vittorie, sei pareggi e solamente due sconfitte.

I gol segnati furono addirittura 102, quelli al passivo invece solamente 21 e la differenza reti un sensazionale +81. Indugiamo sui numeri perché non c’è modo migliore per riassumere in poche righe la meravigliosa avventura del Catanzaro, che di conseguenza nella prossima Serie B non vorrà recitare da semplice comparsa. L’obiettivo è naturalmente come minimo la salvezza, poi si potrebbe coltivare anche qualche sogno più ambizioso, in fondo il Catanzaro nella sua storia ha giocato anche per sette anni in Serie A. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FIORENTINA CATANZARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Catanzaro non sarà disponibile sui canali televisivi ma solamente in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati a DAZN, che si è garantita l’esclusiva della sfida tra i viola e i calabresi neopromossi in Serie B.

FIORENTINA CATANZARO: TERZA AMICHEVOLE PER I VIOLA!

Fiorentina Catanzaro, in diretta domenica 23 luglio 2023 alle ore 20.00 presso il centro sportivo Viola Park di Bagno a Ripoli sarà una sfida amichevole che vedrà opposti i viola e i giallorossi, tifoserie unite da un solido gemellaggio. Sfida in amicizia. la terza amichevole per i Viola dopo gli incontri con la Primavera e il Parma. Il Catanzaro, neo-promosso in Serie B, è tornato a competere nella seconda serie dopo ben diciassette anni, grazie alla vittoria netta nel girone C di Serie C. Un traguardo importante per i calabresi, che nel 2005/06 avevano subito un’amara retrocessione, seguita da un periodo difficile con il fallimento e la ripartenza dalla C2.

Questa sfida tra la Fiorentina e il Catanzaro evoca un forte senso di nostalgia per gli anni ’80 del secolo scorso, quando il club calabrese sfidava le grandi squadre del calcio italiano. In particolare, un match particolarmente significativo risale al campionato 1981/82. In quell’occasione, il Catanzaro diede filo da torcere alla Juventus, ma alla fine, una sconfitta di misura contro i bianconeri nell’ultima giornata del campionato segnò la vittoria del ventesimo scudetto per la Juventus. Purtroppo, questo risultato ebbe delle conseguenze anche per la Fiorentina, che non riuscì a fare meglio di un pareggio 0-0 contro il Cagliari e dovette arrendersi alla Juventus per la conquista del Tricolore.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA CATANZARO

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Catanzaro, match che andrà in scena al centro sportivo Viola Park di Bagno a Ripoli. Per la Fiorentina, Vincenzo Italiano schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Sabiri; Jovic. Risponderà il Catanzaro allenato da Vincenzo Vivarini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Fulignati; Scognamillo, Brighenti, Krastev; Brignola, Pontisso, Sounas, Verna, Vandeputte; Biasci, Iemmello.

