Finalmente possiamo dare il via alla diretta Fiorentina Celje: bisogna dire che la squadra viola un po’ di smalto lo ha perso, lo racconta una classifica di Serie A che parla di ottavo posto a -6 dalla quarta posizione e soprattutto il fatto che siano arrivate solo tre vittorie nelle ultime nove giornate, un periodo nel quale la Fiorentina ha anche perso quattro volte cedendo a Como (in casa) e Verona, non riuscendo poi a battere il Parma all’Artemio Franchi e facendosi rimontare due gol dal Milan. Insomma, una squadra che dopo le otto vittorie consecutive tra inizio ottobre e inizio dicembre ha perso smalto: da quel momento, in 18 partite sono arrivate sei vittorie, quattro pareggi e otto sconfitte.

In Conference League però le cose procedono bene e la semifinale appare vicina, dunque mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il campo, prende il via la diretta Fiorentina Celje con le sue formazioni ufficiali che leggiamo insieme! FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Parisi, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Folorunsho; Gudmundsson, Kean. All. Palladino. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Beltran, Gosens, Richardson, Adli, Baroncelli, Caprini, Harder, Romani. CELJE (4-3-3): Ricardo Silva; Nieto, Vuklisevic, Nemanic, Karnicnik; Kvesic, Zabukovnik, Delaurier-Chaubet; Svetlin, Seslar, Matko. All. Riera. A disposizione: Kolar, Rozman, Dulca, Lhernault, Kouter, Gobec, Iosifov, Edmilson, Zuzek, Bejger. (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA FIORENTINA CELJE, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Fiorentina Celje dovrete abbonarvi a Sky, pacchetto Calcio, e collegarvi sul canale 253. Per quanto concerne invece la diretta streaming potrete usufruire dell’applicazione di Sky Go.

VIOLA AVANTI MA…

La squadra di Raffaele Palladino ospita gli sloveni all’Artemio Franchi. La diretta Fiorentina Celje si disputerà giovedì 17 aprile 2025 alle ore 18:45 e i toscani hanno due risultati su tre per assicurarsi la qualificazione al turno successivo. Questo perché all’andata i Viola sono riusciti ad ottenere una vittoria importante per 2-1 grazie alle reti di Ranieri e Mandragora su calcio di rigore. Sempre dagli undici metri è arrivato il gol che tutt’ora tiene in vita il Celje.

A realizzare il 2-1 su rigore è stato Delaurier-Chaubet e questo permette agli sloveni di andare ai tempi supplementari nel Belpaese in caso di vittoria con un gol di scarto. Insomma, a Firenze è ancora tutto completamente aperto.

LE PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA CELJE

La Fiorentina si disporrà con il modulo 3-5-2. In porta De Gea, difeso dal terzetto Comuzzo, Pongracic e Ranieri. Agiranno da esterni Dodò e Parisi con Mandragora, Fagioli e Cataldi in mediana. Davanti Gudmundsson-Kean.

Il Celje risponderà con l’assetto tattico 4-3-2-1. Tra i pali Silva, protetto da Karnicnik, Vuklisevic, Bejger e Juanjo Nieto. A centrocampo ecco Svetlin, Dulca e Zabukovnik mentre sulla trequarti Seslar e Delaurier-Chaubet con Kucys punta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FIORENTINA CELJE

La vittoria della Fiorentina è offerta a 1.36 mentre il 2 per il Celje è a sette volte la posta in palio. Il pareggio invece a 5.25. Gol a 1.73, No Gol a 2.00.