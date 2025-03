DIRETTA FIORENTINA CESENA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Le tradizioni sono piuttosto diverse, la diretta Fiorentina Cesena Primavera infatti ha nei viola i chiari favoriti, almeno in base ai risultati dei precedenti. Le ultime dieci sfide sono state giocate (con ampie interruzioni) da sabato 4 dicembre 2010 in poi, con la bellezza di otto vittorie per la Fiorentina Primavera, più un pareggio e un solo successo per il Cesena, che risale al Torneo di Viareggio 2015, 2-0 romagnolo nella fase a gironi dell’edizione di dieci anni fa della Coppa Carnevale.

Insomma, la storia indicherebbe un pronostico a senso unico per la diretta Fiorentina Cesena Primavera, con i gigliati che hanno vinto anche all’andata in Romagna venerdì 16 agosto scorso, alla prima giornata. I gol di Giovanni Perini e Valentino Coveri non erano bastati al Cesena, perché per la Fiorentina avevano segnato Riccardo Braschi, Francesco Presta e infine il gol decisivo fu nel recupero, ad opera di Maat Daniel Caprini, che siglò cosa in extremis il successo viola. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FIORENTINA CESENA PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Fiorentina Cesena Primavera in tv sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60. Sito e app saranno quindi il riferimento per avere invece la diretta streaming video.

DIRETTA FIORENTINA CESENA PRIMAVERA: I VIOLA DEVONO TORNARE A VINCERE

Con la diretta Fiorentina Cesena Primavera vivremo alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, lunedì 31 marzo 2025, una partita decisamente particolare come posticipi della trentunesima giornata. Questo è merito (o colpa) soprattutto della Fiorentina Primavera, ottima quarta in classifica con 56 punti, ma in realtà reduce da un mese da incubo prima della sosta, con addirittura quattro sconfitte consecutive. Insomma, la pausa è giunta provvidenziale e adesso bisogna tornare a vincere se non si vuole rischiare di rovinare una stagione che è stata eccellente almeno fino a metà febbraio.

Dall’altra parte del campo nella diretta Fiorentina Cesena Primavera ecco gli ospiti romagnoli, che invece stanno sicuramente meglio grazie alle ultime due vittorie consecutive, per cui a quota 37 punti la la salvezza è ormai davvero vicina, anche se sognare i playoff sembra impossibile. Insomma, per il Cesena l’obiettivo dovrebbe essere un tranquillo finale di campionato; passerà anche attraverso un bel risultato al Viola Park? Ce lo dovrà dire la diretta Fiorentina Cesena Primavera…

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA CESENA PRIMAVERA

Daniele Galloppa potrebbe schierare i viola con il modulo 4-2-3-1 nelle probabili formazioni per la diretta Fiorentina Cesena Primavera. Vannucchi sarà il portiere, con i due centrali Elia e Baroncelli più i terzini Kouadio e Scuderi nella difesa a quattro. In mediana dovrebbero giocare dal primo minuto Harder e Gudelevičius, mentre in avanti potremmo indicare Rubino trequartista, le due ali Mazzeo a destra e Caprini a sinistra, infine il punto di riferimento avanzato sarà la prima punta Presta.

Un 4-3-1-2 dovrebbe essere invece il modulo tattico per mister Nicola Campedelli e il suo Cesena Primavera. In difesa c’è una squalifica, potrebbero quindi schierarsi Valentini e Dolce davanti a Veliaj, con i terzini Manetti e Pitti a completare la retroguardia. A centrocampo la regia di Zamagni sarà affiancata dalle mezzali Ghinelli e Arpino, mentre Castorri sarà il trequartista alle spalle della coppia d’attacco formata da Giovannini e Tosku, scatenato a Monza con una doppietta.