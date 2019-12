Diretta Fiorentina Cittadella/ Streaming video Rai: riscatto viola? (Coppa Italia)

Fiorentina Cittadella, in diretta dallo stadio Artemio Franchi di Firenze, è la partita in programma alle ore 21.00 di questa sera, martedì 3 dicembre 2019. Siamo al quarto turno preliminare della Coppa Italia 2019-2020: si tratta di una gara secca (dunque in caso di necessità si disputeranno anche tempi supplementari e calci di rigore) e già sappiamo che la vincitrice di Fiorentina Cittadella affronterà agli ottavi l’Atalanta. La Coppa Italia potrebbe essere una valvola di sfogo per la Fiorentina di Vincenzo Montella, che in campionato sta vivendo un pessimo momento, certificato dalla sconfitta casalinga contro il Lecce di sabato sera. Ecco di conseguenza che per i viola pure questo Fiorentina Cittadella diventa match delicato, che non si può fallire per non peggiorare la situazione. Il Cittadella proverà ad approfittare della situazione: i veneti arrivano dal pareggio di Crotone e sono ai vertici della classifica di Serie B, avversario dunque da non sottovalutare per i viola.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

L’appuntamento con la diretta tv di Fiorentina Cittadella sarà su Rai Sport + HD, il canale numero 57 del telecomando che trasmetterà tutte le partite in programma oggi per la Coppa Italia. Di conseguenza, segnaliamo che sarà a disposizione anche la diretta streaming video gratuita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA CITTADELLA

Inevitabile turnover nelle probabili formazioni di Fiorentina Cittadella. Tra i viola ad esempio in porta dovrebbe giocare Terracciano, ci potrebbe essere spazio per alcuni giovani che già si sono esibiti anche in campionato come Ranieri, Sottil e naturalmente Vlahovic, che in attacco potrebbe agire insieme a Boateng e Pedro, anche se difficilmente saranno tutti e tre titolari. A centrocampo ci potrebbero essere invece occasioni da cogliere per Benassi, Cristoforo ed Eysseric. Per il Cittadella invece naturalmente molto dipenderà dalle decisioni di Roberto Venturato circa l’atteggiamento da tenere in Coppa Italia: una squadra ambiziosa potrebbe schierare il 4-3-2-1 con Paleari in porta; Adorni, Frare, Benedetti e Ghiringhelli in difesa; Pavan, Branca e D’Urso a centrocampo; Vita e Rosafio in appoggio alla prima punta Diaw, ma sicuramente anche fra i veneti ci saranno dei cambiamenti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Fiorentina Cittadella basandoci sulle quote offerte dall’agenzia Snai. Come prevedibile, la Viola parte favorita nettamente: il segno 1 infatti è quotato a 1,25, mentre poi si sale fino a 6,25 in caso di pareggio (segno X) e il segno 2 invece varrebbe ben 11,00 volte la posta in palio in caso di vittoria del Cittadella.



© RIPRODUZIONE RISERVATA