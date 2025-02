DIRETTA FIORENTINA COMO, PALLADINO PUNTA AL QUARTO POSTO

La sfida delle 12,30 della venticinquesima giornata di Serie A si giocherà a Firenze che sarà il teatro della diretta Fiorentina Como in campo domenica 16 febbraio 2025. La sfida è tra due squadre che giocano spesso a viso aperto e ciò potrebbe rendere il match molto divertente.

DIRETTA/ Fiorentina Cagliari Primavera (risultato finale 2-0): doppietta di Rubino! (15 febbraio 2025)

La Fiorentina arriva dalla doppia sfida contro l’Inter dove ha mostrato estrema solidità offensiva ed un cinismo fino ad ora mai visto. Qualche difficoltà in più per il Como di Fabregas che ha perso le ultime tre partita giocate tra cui l’ultima in casa contro la Juventus.

DIRETTA FIORENTINA COMO, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Fiorentina Como sarà visibile solo agli abbonati a DAZN che avrà l’esclusiva su questo match. Potrete comunque seguire la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi le migliori occasioni di questa partita con costanti aggiornamenti.

Palladino proteste dopo Inter Fiorentina "errore oggettivo"/ Lo sfogo sul calcio d'angolo (11 febbraio 2025)

FIORENTINA COMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo in rassegna anche le probabili formazioni in vista di questa interessante sfida tra due degli allenatori più giovani del campionato. La Fiorentina di Palladino dovrà fare a meno dello squalificato Kean con Zaniolo che dovrebbe prendere il suo posto per formare una trequarti offensiva con Gudmundsson, Folorunsho e Beltran. La mediana sarà composta da Mandragora e Richardson che sosterranno una retroguardia formata da Dodo, Ranieri, Comuzzo e Gosens a difesa della porta di De Gea.

Giocherà a specchio il Como di Fabregas che manderà in campo ancora Butez difeso da Goldaniga e Dossena con Valle e Smolcic come terzini. In mediana ci saranno, come al solito, Perrone e Da Cunha con Diao, Paz e Strefezza alle spalle di Cutrone unica punta e capitano.

DIRETTA/ Inter Fiorentina (risultato finale 2-1): Inzaghi torna alla vittoria! (10 febbraio 2025)

FIORENTINA COMO, LE QUOTE

Vediamo quali sono le quote proposte da Bet365 in vista della diretta Fiorentina Como. I viola partono favoriti e una loro vittoria è quotata a 1,95 contro il 3,90 in favore dei lombardi e il pareggio X che arriva fino a 3,50.