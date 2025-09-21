Diretta Fiorentina Como streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live del match di Serie A, oggi 21 settembre 2025

DIRETTA FIORENTINA COMO (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Un tuffo nella storia è stuzzicante con la diretta Fiorentina Como, partita che nello scorso campionato di Serie A è tornata a disputarsi dopo circa 20 anni di assenza. Ricordiamo allora innanzitutto quelli che possiamo considerare gli unici due precedenti davvero recenti, con il fattore campo che è stato uno svantaggio in realtà: 0-2 della Fiorentina a Como nel match d’andata domenica 24 novembre 2024 e colpaccio lariano allo stadio Artemio Franchi al ritorno, giocato domenica 16 febbraio scorso e terminato nuovamente per 0-2, ovviamente stavolta a vantaggio del Como.

Contando invece i dieci precedenti più “recenti” si torna invece fino a domenica 18 dicembre 1988 con la diretta Fiorentina Como, ne parliamo più che altro per curiosità statistica per contare sei vittorie della Fiorentina (di cui una ai rigori in Coppa Italia) a fronte di quattro successi per il Como, in un contesto comunque abbastanza equilibrato. FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Dodò, Pongracic, L. Ranieri, Gosens; Lamptey, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini; Kean, Piccoli. Allenatore: Stefano Pioli COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Valle; Sergi Roberto, Perrone; Kuhn, Nico Paz, Vojvoda; Morata. Allenatore: Cesc Fabregas (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FIORENTINA COMO IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Fiorentina Como in tv sarà garantita anche su Sky Sport, quindi aumentano le opzioni pure parlando della diretta streaming video, garantita dai servizi della televisione satellitare oltre che dalla piattaforma Dazn.

FIORENTINA COMO: UNA PARTITA DELICATA

Ci sarà tanto in palio nella diretta Fiorentina Como, in programma alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 21 settembre 2025, allo stadio Artemio Franchi di Firenze per la quarta giornata del campionato di Serie A, finora con luci e ombre per le due squadre che dovranno dare vita a questa partita.

Soprattutto ombre onestamente per la Fiorentina di Stefano Pioli, che ha ottenuto la qualificazione al tabellone principale di Conference League, ma in campionato non ha ancora vinto: ad agosto due pareggi, dopo la sosta ecco la sconfitta contro il Napoli, che di per sé ci può anche stare ma preoccupa per come è arrivata, in un match già segnato dopo un quarto d’ora.

Il Como di Cesc Fabregas invece aveva esordito battendo la Lazio, poi però ha rallentato con la sconfitta a Bologna e il pareggio casalingo contro il Genoa: l’anno scorso ne avremmo parlato come di un buon inizio per una neo-promossa, adesso però le ambizioni dei lariani sono più alte e quindi serve un bel risultato al Franchi.

Evidentemente non potranno essere soddisfatte entrambe le ambizioni nella diretta Fiorentina Como: agli ospiti tutto sommato potrebbe andare bene anche il pareggio, per i viola sarebbe fondamentale ottenere finalmente la prima vittoria in campionato, staremo a vedere cosa ci dirà un match che ha le potenzialità per essere anche gradevole.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA COMO

Brividi in settimana per l’influenza di Kean, Stefano Pioli nelle probabili formazioni per la diretta Fiorentina Como si affiderà comunque al 3-5-2 con Comuzzo, Pongracic e Ranieri nella difesa a tre davanti a De Gea; Dodò e Gosens saranno i due esterni, nel cuore della mediana sembrano certi Mandragora e Sohm, mentre potrebbe esserci un ballottaggio tra Fagioli e Nicolussi Caviglia. Infine l’attacco, con Dzeko naturalmente pronto in caso di necessità e Piccoli per l’altra maglia nel tandem avanzato.

Cesc Fabregas ha Ramon squalificato, nel modulo 4-2-3-1 del Como davanti a Butez potrebbero quindi giocare Vojvoda, Kempf, Diego Carlos e Valle da destra a sinistra; in mediana Da Cunha e uno tra Caqueret e Perrone; sulla trequarti ecco Kuhn, naturalmente Nico Paz e Rodriguez, l’altro ballottaggio per i lariani è quello tra Morata e Douvikas, che si contendono la maglia da centravanti.

PRONOSTICO E QUOTE

Padroni di casa favoriti, ma non troppo: questo dicono le quote Snai per il pronostico sulla diretta Fiorentina Como. Il segno 1 infatti è quotato a 2,55 contro il 2,80 in caso di segno 2. Varrebbe un poco di più il pareggio, con il segno X che infatti è proposto a 3,20 volte la posta in palio.