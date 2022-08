Diretta Fiorentina Empoli Primavera/ Streaming video tv: bel derby toscano

DIRETTA FIORENTINA EMPOLI PRIMAVERA: SPETTACOLO ASSICURATO!

Fiorentina Empoli Primavera, in diretta alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, venerdì 26 agosto 2022, sarà il derby toscano e uno dei ben quattro anticipi che già al venerdì caratterizzeranno il programma della seconda giornata del Campionato Primavera 1, dal momento che settimana prossima sarà già proposto un turno infrasettimanale. Si gioca quindi subito a ritmi alti e i punti in palio in questa fase potrebbero già essere significativi per la classifica, obiettivo importante sia per la Fiorentina Primavera che tradizionalmente è una delle big, sia per l’Empoli che appena nel 2021 festeggiava un meraviglioso scudetto.

Cosa ci potrà dire la diretta di Fiorentina Empoli Primavera? Di certo, entrambe le formazioni vorranno confermarsi dopo un debutto positivo, ma naturalmente almeno una sarà costretta a rallentare. La Fiorentina arriva dal successo per 0-1 sul campo dell’Udinese, mentre l’Empoli ha esordito con la vittoria per 2-1 contro l’Atalanta, una delle big tradizionali del calcio giovanile. Ora però andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per vivere al meglio la diretta di Fiorentina Empoli Primavera.

DIRETTA FIORENTINA EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove vedere la gara Fiorentina Empoli Primavera in diretta tv? La sfida sarà trasmessa live da Sportitalia sul proprio canale SoloCalcio, numero 61 della televisione in chiaro. Se invece si vuole seguire la partita in diretta streaming video, basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e seguire la sfida live sul sito www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA EMPOLI PRIMAVERA

Circa le probabili formazioni che caratterizzeranno la diretta di Fiorentina Empoli Primavera, non possiamo fare altro che prendere le scelte dei due allenatori nella prima giornata come punti di riferimento. Per i viola di Alberto Aquilani, si parte quindi da un modulo 4-3-3 con Martinelli in porta; i quattro difensori Kayode, Krastev, Lucchesi e Favasuli; a centrocampo il terzetto con Vitolo, Amatucci e Falconi; infine il tridente d’attacco composto da Capasso, Toci e Distefano.

Per quanto riguarda invece l’Empoli Primavera di mister Antonio Buscè, ecco che gli ospiti dovrebbero presentarsi a loro volta con il modulo 4-3-3 e questi possibili undici titolari: Filippis in porta; davanti a lui la difesa composta da Boli, Indragoli, Dragoner e Tropea; nel cuore della mediana Ignacchiti, Kaczmarski e Renzi, infine il tridente d’attacco titolare potrebbe vedere in azione Seck, Nabian e Fini.











