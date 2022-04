Diretta Fiorentina Empoli/ Streaming video tv: bel derby toscano (Serie A)

DIRETTA FIORENTINA EMPOLI: PARTITA SPETTACOLARE!

Fiorentina Empoli, diretta dall’arbitro Luca Massimi presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà la partita delle ore 12.30 di oggi, domenica 3 aprile 2022, il derby toscano che caratterizza la trentunesima giornata di Serie A. Verso la diretta di Fiorentina Empoli, possiamo ricordare che prima della sosta i viola di Vincenzo Italiano avevano ottenuto un eccellente pareggio sul campo dell’Inter, mentre l’Empoli di Aurelio Andreazzoli aveva a sua volta pareggiato, ma in casa contro il Verona.

DIRETTA/ Fiorentina Empoli Primavera (risultato finale 1-1): gol di Corradini e Rossi

In classifica la Fiorentina ha 47 punti e di conseguenza culla legittime ambizioni di tornare finalmente a giocare le Coppe europee nella prossima stagione, anche se la volata è ancora lunga e le rivali molto forti ed agguerrite – serve guadagnare ancora una posizione, a meno di imprese in Coppa Italia. L’Empoli con i suoi 33 punti è invece abbastanza tranquillo, ma è anche vero che dopo un magnifico girone d’andata la frenata è stata brusca, di conseguenza è meglio fare un ultimo sforzo per evitare spiacevoli sorprese: oggi potrà fare la sorpresa nel derby Fiorentina Empoli?

DIRETTA/ Empoli Alex Transfiguration (risultato finale 4-5 dcr): nigeriani in finale!

DIRETTA FIORENTINA EMPOLI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Empoli sarà garantita sui canali di Sky Sport, perché questa sarà una delle tre partite della giornata di Serie A visibili anche sulla televisione satellitare. Raddoppia di conseguenza anche la possibilità della diretta streaming video, fornita da Sky Go oltre che dalla piattaforma DAZN, che trasmette tutti gli incontri del massimo campionato.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA EMPOLI

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni della diretta Fiorentina Empoli. Per i viola di Vincenzo Italiano modulo 4-3-3 e idee molto chiare in difesa, dove dovrebbero giocare Odriozola, Milenkovic, Igor e Biraghi da destra a sinistra davanti a Terracciano; a centrocampo sembrano certi del posto Castrovilli e Torreira, occhio invece al possibile ballottaggio Maleh-Duncan per la terza maglia a disposizione; i dubbi principali sono però in attacco, dove Piatek è acciaccato e potremmo vedere Cabral al suo posto come centravanti, con Gonzalez a destra e addirittura tre uomini in corsa per il posto da esterno sinistro, cioè Sottil, Saponara e Ikonè.

Fiorentina, ecco il nuovo logo/ Foto, “Impronta moderna ma rispettando la tradizione”

Per quanto riguarda l’Empoli, Aurelio Andreazzoli deve fare i conti con la squalifica di Parisi e potrebbe adottare il seguente modulo 4-3-2-1: in porta Vicario; davanti a lui la difesa a quattro con Stojanovic favorito su Fiamozzi a destra, Luperto e Viti in ballottaggio per affiancare Romagnoli nella coppia centrale e Cacace come terzino sinistro. Tutto chiaro invece a centrocampo, dove i titolari dovrebbero essere Zurkowski, Asllani e Bandinelli, infine in attacco dovrebbero giocare Bajrami e uno fra Di Francesco ed Henderson in appoggio al centravanti Pinamonti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Fiorentina Empoli in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono nettamente favoriti in questo derby toscano: il segno 1 è infatti quotato a 1,55, mentre poi si sale a quota 4,25 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 5,75 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fosse l’Empoli a vincere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA