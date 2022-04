Diretta/ Fiorentina Empoli streaming video tv: derby toscano (Primavera)

DIRETTA FIORENTINA EMPOLI PRIMAVERA: ALTA TENSIONE!

Fiorentina Empoli, sabato 2 aprile 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Gino Bozzi, sarà una sfida valida per la 26^ giornata di Primavera 1. Derby toscano con i Viola che tornano a giocare in campionato dopo la sconfitta in casa dell’Atalanta del 19 marzo scorso, ko che aveva interrotto una serie di quattro vittorie consecutive che avevano fatto balzare la formazione allenata da Alberto Aquilani al secondo posto, ora di nuovo occupato dal Cagliari.

DIRETTA/ Empoli Alex Transfiguration (risultato finale 4-5 dcr): nigeriani in finale!

L’Empoli resta nelle retrovie della classifica dopo una serie di 6 risultati utili consecutivi in campionato, per la formazione toscana un passo in avanti importante dopo una stagione vissuta in affanno, pur con lo Scudetto sul petto, ma ora per gli azzurri la zona play out è più lontana. Nel match d’andata Empoli vincente 2-0 contro la Fiorentina, ma il 9 dicembre scorso i Viola hanno strappato la Supercoppa Primavera agli azzurri, battendo i campioni d’Italia da detentori della Coppa nazionale di categoria.

Fiorentina, ecco il nuovo logo/ Foto, “Impronta moderna ma rispettando la tradizione”

DIRETTA FIORENTINA EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Empoli Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA EMPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Empoli Primavera, match che andrà in scena allo stadio Gino Bozzi. Per la Fiorentina, Alberto Aquilani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Servalli; Kuqi, Colazzilli, Postiglione, Scipione; Madonna, Scipioni, Mehic; Stampella, Salvatore, Mehic. Risponderà l’Empoli allenato da Antonio Buscé con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Biagini; Rizza, Rossi, Boli, Dragoner; Fazzini, Degl’Innocenti, Evangelisti; Baldanzi, Lozza, Kaczmarski.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2022/ Inter e Atalanta prime, Fiorentina avanti!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorentina Empoli Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo dell’Empoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.65.











© RIPRODUZIONE RISERVATA