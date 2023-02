DIRETTA/ Fiorentina Empoli video streaming tv: è dominio viola nei precedenti

DIRETTA FIORENTINA EMPOLI: I TESTA A TESTA

Cosa ci propone il menù dei precedenti per la diretta di Fiorentina Empoli? Per scoprirlo basta guardare da vicino quanto accaduto all’Artemio Franchi tra i due avversari. Si parla di dodici precedenti con netto predominio dei padroni di casa in grado di vincere sette volte rispetto alle due degli ospiti con a completare il bilancio tre pareggi. L’ultimo precedente ci porta indietro alla scorsa stagione quando nell’aprile del 2022 la gara terminava col risultato finale di 1-0. In quell’occasione il match fu deciso da una rete di Nico Gonzalez all’ora di gioco.

Gli ospiti erano andati avanti con Di Francesco nel primo tempo, gol annullato dal var per fuorigioco. Proprio un minuto prima della rete decisiva gli ospiti erano rimasti in dieci per il rosso a Luperto. L’Empoli non vince a Firenze dal 15 aprile del 2017. La gara fu aperta da una rete di El Kaddouri alla fine del primo tempo con pari al 64esimo di Tello. Al 93esimo la squadra ospite la vinceva con un calcio di rigore realizzato dall’ex di turno Pasqual. (Matteo Fantozzi)

FIORENTINA EMPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Fiorentina Empoli verrà trasmessa da Dazn, piattaforma che delizia i tifosi di Serie A con tutte le gare del massimo campionato di calcio attraverso l’abbonamento mensile oppure annuale.

Fiorentina Empoli sarà visibile anche in streaming video scaricando l’applicazione sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv.

FIORENTINA EMPOLI: VIOLA ARRABBIATA

La diretta Fiorentina Empoli, in programma domenica 19 dicembre alle ore 15:00, racconta del derby toscano per eccellenza in Serie A. I viola arrivano da un’altra partita molto sentita come quella con la Juventus, persa 1-0 nonostante avessero trovato il gol del pari, salvo poi essere annullato per fuorigioco. Quella coi bianconeri è la quinta gara di fila senza vittorie in campionato per la Fiorentina. Più felice la situazione per l’Empoli che non vince da tre partite, è vero, ma arrivava comunque da un filotto di quattro gare senza sconfitte nel 2023 (due vittorie, due pareggi).

In casa la Fiorentina ha vinto le stesse partite perse (quattro) con tre pareggi che spiegano dell’altalenante situazione in casa viola all’Artemio Franchi con 15 punti in 11 partite (tredicesimo posto). Fatica anche l’Empoli a trovare la propria quadra, almeno per quanto riguarda le gare lontano da casa. Solamente due vittorie in undici partite con l’esito più comune quale il pareggio.

FIORENTINA EMPOLI PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Empoli vedono i gigliati mettersi in campo col 4-3-3 con Terracciano portiere, Dodò-Milenkovic-Igor-Biraghi come scudo difensivo. Trio di centrocampo con Bonaventura, Amrabat e Duncan ad aggiungere fisicità. Gli esterni d’attacco saranno Nico Gonzalez e Ikone mentre la punta centrale è il ruolo che dovrà ricoprire Jovic.

Modulo simile dal centrocampo in giù, ma con l’utilizzo del trequartista per l’Empoli. Infatti i toscani di azzurro vestito si disporranno con il 4-3-1-2 con Vicario tra i pali,

difesa a quattro con Ebuehi, De Winter. Luperto e Cacace. Centrocampo ormai insostituibile con Akpa Akpro, Marin e Bandinelli più l’aggiunta della stellina Baldanzi dietro al tandem Cambiaghi-Caputo.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Fiorentina Empoli secondo Snai sono dalla parte dei viola. Infatti è quotato 1.60 il successo degli uomini di Italiano contro i 5.50 in favore dell’Empoli col pareggio che vale quattro volte la porta in palio.

Riusciranno entrambe le squadre a realizzare un gol? L’esito positivo di tale eventualità vale 1.77 mentre il No Gol lo troviamo a 1.97. Over 2.5 a 1.75 contro gli 1.97 dell’Under, una partita dunque che sembra regalare qualche gol.











