Diretta Fiorentina Entella/ Streaming video tv: amichevole importante per i viola

Fiorentina Entella, sabato 16 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà una sfida amichevole con viola e liguri alle prese con la sosta dei campionati di Serie A e B. Test per le due formazioni, con i viola che scenderanno in campo senza i numerosi Nazionali ma con Franck Ribéry, che ha scontato le tre giornate di squalifica subite nel match contro la Lazio. La squadra di Vincenzo Montella senza il francese ha fatto registrare una flessione di rendimento culminata con il pesante 5-2 subito a Cagliari domenica scorsa, restando un passo indietro rispetto alle posizioni di classifica che in Serie A valgono in Europa. Dall’alta parte nel torneo cadetto l’Entella si è assestata a metà classifica, con l’ultimo pareggio in casa del Pordenone che ha confermato la solidità della squadra allenata da Roberto Boscaglia che a inizio stagione si era anche insediata in testa.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Fiorentina Entella non sarà trasmessa in diretta tv sui canali del digitale terrestre o del satellite in chiaro o a pagamento, né in diretta streaming video via internet: aggiornamenti in tempo reale si potranno reperire sui siti ufficiali e sui profili sociale dei due club, su Facebook, Instagram e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ENTELLA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Fiorentina Entella, sabato 16 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, sfida amichevole con viola e liguri alle prese con la sosta dei campionati di Serie A e B. La Fiorentina allenata da Montella scenderà in campo con un 4-4-2: Terracciano, Ceccherini, Lirola, Rasmussen, Venuti, Cristoforo, Eysseric, Koffi, Zurkowski, Boateng, Ribery. Risponderà l’Entella di mister Boscaglia con un 3-4-1-2: Contini, Poli, Pellizzer, Bonini, Adorjan, Eramo, Paolucci, Schenetti, Sala, De Luca, Mancosu.



© RIPRODUZIONE RISERVATA