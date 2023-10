DIRETTA FIORENTINA FERENCVAROS/ Video streaming tv: ricca storia con l’Ungheria (Conference, 5 ottobre 2023)

DIRETTA FIORENTINA FERENCVAROS: I TESTA A TESTA

La diretta di Fiorentina Ferencvaros ci farà compagnia tra poco: si tratta di una partita che non ha alcun precedente nella storia, ma i viola non sono alla prima uscita contro una squadra ungherese. Anzi: addirittura hanno disputato un totale di 19 sfide contro rappresentanti magiare. Il bilancio ci parla di 10 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte; positivo, anche se per esempio contro il Vasas (sempre affrontato nella Mitropa Cup) sono arrivati tre ko in cinque incroci e poi anche le sconfitte contro Ujpesti Dozsa e ETO Gyor.

Da ricordare sicuramente il doppio confronto con la storica Honvéd, anche qui in Mitropa Cup: era il 1975 e dunque non si trattava più della squadra che di fatto si proiettava nella Grande Ungheria finalista al Mondiale 1954, ma era ancora una formazione competitiva contro cui infatti la Fiorentina aveva perso in trasferta per poi pareggiare 0-0 all’Artemio Franchi. Le sfide recenti sono quelle contro il Debrecen, nel girone di Champions League 2009-2010: in casa la Fiorentina aveva vinto addirittura 5-2 con reti di Adrian Mutu, Dario Dainelli, Riccardo Montolivo, Marco Marchionni e Alberto Gilardino, quell’edizione del torneo si era poi conclusa con l’amara e discussa eliminazione per mano del Bayern Monaco. (agg. di Claudio Franceschini)

FIORENTINA FERENCVAROS STREAMING VIDEO TV E DIRETTA: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta Fiorentina Ferencvaros potrà essere seguita in chiaro su Tv8 e anche su Sky sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e Sky Sport 251 (Diretta Gol Europa e Conference League) sulla pay tv satellitare. Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco grazie all’app Sky Go e anche con un abbonamento a DAZN.

LA PRESENTAZIONE

Fiorentina Ferencvaros, in diretta giovedì 5 ottobre 2023 alle ore 21.00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze sarà una sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Conference League. La Fiorentina è entrata nel suo percorso europeo nel gruppo F con un pareggio, che è arrivato nel 2-2 contro il Genk. È stata una partita spettacolare, giocata con grande apertura, ma alla fine sono stati quattro calci piazzati a decidere l’esito. Nonostante la doppietta di Ranieri, i viola non sono riusciti a ottenere la vittoria, poiché i belgi hanno pareggiato all’85’ con McKenzie.

Dall’altra parte, il Ferencvaros ha iniziato il suo percorso battendo il Cukaricki in rimonta con un netto 3-1 in casa il 21 settembre scorso. Dopo il vantaggio ospite segnato da Ivanovic al 26′, i magiari hanno ribaltato il punteggio con le reti di Varga Owusu e Pesic (al 79′). In entrambi i casi, sia la Fiorentina che il Ferencvaros stanno cercando di ottenere successi sia in Europa che nei loro rispettivi campionati nazionali, con i viola reduci in Serie A da un ottimo successo contro il Cagliari.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA FERENCVAROS

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Ferencvaros, match che andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Per la Fiorentina, Vincenzo Italiano schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Beltran. Risponderà il Ferencvaros allenato da Dejan Stankovic con un 4-2-1-3 così schierato dal primo minuto: Dibusz; Botka, Mmaee, Cisse, Ramirez; Makreckis, Abu Fani; Zachariassen; Marquinhos, Varga, Owusu.

FIORENTINA FERENCVAROS LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorentina Ferencvaros, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Conference League. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo del Ferencvaros, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.25.











