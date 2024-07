DIRETTA FIORENTINA FIORENTINA PRIMAVERA/ Video streaming tv: ecco il calendario dei viola (14 luglio 2024)

DIRETTA FIORENTINA FIORENTINA PRIMAVERA: IL CALENDARIO VIOLA

Aspettando la diretta di Fiorentina Fiorentina Primavera, naturalmente l’amichevole in famiglia sarà il primo passo della squadra gigliata verso il prossimo campionato di Serie A 2024-2025 e di conseguenza adesso possiamo spendere qualche minuto per presentare i primi impegni ufficiali della nuova Fiorentina di mister Raffaele Palladino. Il debutto sarà sul campo di una neopromossa, con tutte le incognite del caso: parliamo di Parma Fiorentina, che sarà in programma nella città emiliana con il calcio d’inizio alle ore 18.30 di sabato 17 agosto.

I gigliati di conseguenza dovranno aspettare una settimana in più per salutare il proprio pubblico amico presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze: la seconda giornata ci porterà Fiorentina Venezia alle ore 18.30 di domenica 25 agosto prossimo, quindi un’altra neopromossa per Palladino. Da segnalare che ci sarà una doppietta casalinga per i gigliati toscani, che giocheranno di nuovo allo stadio Artemio Franchi anche alle ore 18.30 di domenica 1° settembre, quando per la terza giornata di campionato sarà in programma Fiorentina Monza. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FIORENTINA FIORENTINA PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

Amichevole in famiglia, per i tifosi gigliati il consiglio è quello di recarsi al Viola Park per vivere una domenica di festa, mentre staremo a vedere se in extremis arriveranno novità circa la diretta tv di Fiorentina Fiorentina Primavera e anche su eventuali servizi di diretta streaming video. Certamente informazioni fondamentali arriveranno dal sito Internet e dai profili social ufficiali della Fiorentina.

FIORENTINA FIORENTINA PRIMAVERA: AMICHEVOLE IN FAMIGLIA

L’inizio è il più tranquillo possibile: la diretta di Fiorentina Fiorentina Primavera sarà naturalmente un’amichevole in famiglia per aprire la nuova stagione viola con calcio d’inizio alle ore 18.30 di oggi, domenica 14 luglio 2024, presso il Viola Park, tanto per rendere il tutto ancora più “domestico”. Il test sarà dunque di valore molto relativo, ma comunque la diretta di Fiorentina Fiorentina Primavera sarà l’occasione per vedere il debutto alla guida della prima squadra dei gigliati del nuovo mister Raffaele Palladino, che sostituisce Vincenzo Italiano nel ruolo di allenatore della Fiorentina.

I gigliati arrivano da tre finali in due stagioni, una in Coppa Italia e ben due in Conference League, purtroppo tuttavia terminate con altrettante sconfitte, il che impedisce di ritenere competitivo il bilancio di una Fiorentina molto brava ad andare avanti in tutte le competizioni, a discapito però degli acuti in campionato. Con qualche titolo in bacheca ne sarebbe valsa certamente la pena, così invece resta un po’ di amaro in bocca mentre si comincia a lavorare verso un nuovo campionato di Serie A. Quali indicazioni potranno arrivare dall’amichevole in famiglia, cioè la diretta di Fiorentina Fiorentina Primavera?

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA FIORENTINA PRIMAVERA

Potrebbe essere un esercizio retorico parlare delle probabili formazioni verso la diretta di Fiorentina Fiorentina Primavera, anche perché al Viola Park stanno lavorando insieme alla prima squadra di Raffaele Palladino anche diversi giovani, quindi si potrebbero anche un po’ rimescolare le carte. Di certo poi ci sarà massima alternanza a partita in corso, perché essendo una amichevole in famiglia tutto sarà lecito, ad esempio per quanto riguarda il numero delle sostituzioni.

Alcune alternanze sono praticamente già scritte, come quella fra Terracciano e Christensen in porta, mentre per quanto riguarda i giocatori di movimento le indicazioni più interessanti potrebbe arrivare dalla scelta dei titolari. Ipotizzando che all’intervallo ci sia già una girandola quasi totale per mettere gli stessi minuti nelle gambe a tutti, sarà comunque significativo scoprire chi partirà dal fischio d’inizio della diretta di Fiorentina Fiorentina Primavera…

