Diretta Fiorentina Fiorentina Primavera streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della prima amichevole viola (oggi 20 luglio 2025)

DIRETTA FIORENTINA FIORENTINA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta Fiorentina Fiorentina Primavera, prima amichevole estiva dei gigliati, sarà evidentemente l’esempio perfetto di test in famiglia, ideale come prima sgambata stagionale allo stadio Curva Fiesole, ma sono già state fissate anche numerose altre amichevoli nell’estate della Fiorentina. Settimana prossima sarà il tempo dei derby toscani, per di più consecutivi: giovedì 24 contro il Grosseto e venerdì 25 con la Carrarese, certamente per mettere alla prova tutta la rosa dei viola.

Successivamente spiccherà la lunga e prestigiosa tournée in Inghilterra, con ben tre amichevoli di lusso per la Fiorentina: il 3 agosto contro il Leicester, due giorni più tardi contro il Nottingham Forest ed infine il 9 agosto contro il Manchester United. Infine, il ritorno a Firenze sarà festeggiato con un’amichevole contro la Japan University FA il 14 agosto. Adesso però siamo ancora all’inizio del cammino, allora facciamo spazio alla diretta Fiorentina Fiorentina Primavera! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FIORENTINA FIORENTINA PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Salvo variazioni di palinsesto, dovrebbero essere sito e social del club a tenervi informati sull’amichevole di stasera, non avendo una diretta Fiorentina Fiorentina Primavera in tv e nemmeno in diretta streaming video.

FIORENTINA FIORENTINA PRIMAVERA: PRIMA AMICHEVOLE VIOLA

Una serata tutta all’insegna del viola: il debutto stagionale sarà infatti con la diretta Fiorentina Fiorentina Primavera, la prima amichevole che avrà luogo per i gigliati allo Stadio Curva Fiesole con fischio d’inizio alle ore 20.00 di questa sera, domenica 20 luglio 2025, per rompere il ghiaccio circondati dall’affetto di Firenze.

Sarà un crescendo naturalmente con le varie amichevoli estive per il nuovo allenatore Stefano Pioli, che intanto potrà fare un primo test dei propri schemi e del fiato dei suoi uomini contro la Primavera, che a sua volta riparte dopo la finale scudetto persa però contro l’Inter a fine maggio.

Adesso si volta pagina: per la Primavera è inevitabile perché ogni anno il gruppo è diverso, le attenzioni però sono soprattutto per la prima squadra, che sarà clamorosamente impegnata per il quarto anno consecutivo in Conference League e si affida a un allenatore di primissimo livello e che naturalmente conosce la Fiorentina come le sue tasche.

Sarà quindi un’avventura speciale per Stefano Pioli, che certamente proverà emozioni fin da questa semplice amichevole estiva in famiglia. Una vera e propria festa del colore viola, ma ciò non toglie che siamo anche curiosi di scoprire quali potranno essere le prime indicazioni tecniche con la diretta Fiorentina Fiorentina Primavera.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA FIORENTINA PRIMAVERA

Detto che si gioca in famiglia e quindi praticamente tutto sarà consentito, qualcosa si potrebbe comunque accennare sulle probabili formazioni per la diretta Fiorentina Fiorentina Primavera. Innanzitutto, ricordiamo che non hanno cominciato insieme agli altri il lavoro Brekalo, Christensen e Nzola, per i quali è allora facile immaginare che ci sarà spazio più avanti. Al centro dell’attenzione, come sempre in questo caso, ci saranno i nuovi acquisti.

Le loro storie sono molto diverse: Jacopo Fazzini è un giovane talento classe 2003, toscano e cresciuto nell’Empoli, che da questa stagione approda nel club del capoluogo per cercare la consacrazione definitiva. Non ne ha invece naturalmente bisogno Edin Dzeko, che è un classe 1986 che alla Fiorentina porterà qualità, senso del gol e una immensa dote di esperienza e carisma in spogliatoio, gradito ritorno in Italia dopo l’esperienza con il Fenerbahce.