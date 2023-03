Diretta/ Fiorentina Frosinone streaming video e tv. Ciociari rivelazione (Primavera)

DIRETTA FIORENTINA FROSINONE PRIMAVERA: TOSCANI FAVORITI!

Fiorentina Frosinone Primavera, in diretta sabato 18 marzo 2023 alle ore 11.00 presso lo stadio Piero Torrini di Sesto Fiorentino, sarà una sfida valida per la 24^ giornata del campionato Primavera 1. Si affrontano due squadre in ottima forma. Ciociari che si sono confermati rivelazione del campionato dopo il roboante 5-2 alla Sampdoria, terza vittoria consecutive per i gialloazzurri che, dopo un momento di appannamento, sono risaliti al terzo posto in classifica a braccetto proprio con la Fiorentina.

Anche i viola infatti si trovano a quota 42 punti dopo l’ultimo successo esterno a Verona e con 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 sfide disputate, con toscani e ciociari che si trovano al momento solo a 4 lunghezze di distanza dal Lecce capolista: chi la spunterà in questo scontro diretto potrà avere solide ambizioni di primato. Nel match d’andata è stato il Frosinone a spuntarla, 1-0 con rete decisiva messa a segno da Bracaglia.

FIORENTINA FROSINONE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Frosinone Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: il canale principale di questa emittente è disponibile al numero 60 del digitale terrestre e dunque l’appuntamento sarà in chiaro per tutti. Possiamo comunque ricordare che le partite del campionato Primavera 1 sono fornite anche con il servizio di diretta streaming video: come di consueto le modalità sono due – sempre con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone – la prima riguarda il sito www.sportitalia.com mentre per la seconda bisognerà installare l’app Sportitalia sui vostri device.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA FROSINONE PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Frosinone Primavera, match che andrà in scena allo stadio Piero Torrini di Sesto Fiorentino. Per la Fiorentina, Alberto Aquilani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tognetti, Lucchesi, Amatucci, Di Stefano, Berti, Vitolo, Favasuli, Toci, Gentile, Kayode, Comuzzo. Risponderà il Frosinone allenato da Giorgio Gorgone con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Palmisani; Pahic, Maestrelli, Maura, Rosati; Mulattieri, Peres, Cangianiello; Errico, Selvini, Condello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FIORENTINA FROSINONE PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorentina Frosinone Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Frosinone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.











