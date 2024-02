DIRETTA/ Fiorentina Frosinone (risultato 0-0) video streaming tv: Belotti con Beltran! (11 febbraio 2024)

DIRETTA FIORENTINA FROSINONE (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Ci siamo, pronti finalmente a vivere la diretta di Fiorentina Frosinone. I viola sono in calo, come abbiamo già detto: le sconfitte contro Inter (all’Artemio Franchi) e Lecce sono state deludenti e brucianti sia pure in modi diversi, e adesso la squadra di Vincenzo Italiano ha bisogno di ritrovarsi perché pensava di poter attentare addirittura alla zona Champions League, cosa che ora con la crescita delle altre sta diventando più complessa. Il Frosinone invece prosegue nel suo campionato di livello accettabile: la partenza sprint non è poi stata confermata ma i ciociari devono pensare esclusivamente a salvarsi e stanno conducendo la barca in porto, anche se ovviamente non possono ancora abbassare la guardia.

Concentriamoci adesso sulle formazioni ufficiali che stanno per scendere in campo all’Artemio Franchi, perché ci siamo davvero: la diretta di Fiorentina Frosinone sta finalmente per cominciare! FIORENTINA (4-2-3-1): P. Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikoné, Beltran, Nico Gonzalez; Belotti. Allenatore: Vincenzo Italiano FROSINONE (4-3-3): Turati; Gelli, Okoli, Monterisi, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulé, Kaio Jorge, Seck. Allenatore: Eusebio Di Francesco (agg. di Claudio Franceschini)

FIORENTINA FROSINONE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Frosinone sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, in particolare gli abbonati potranno riferirsi al canale Sky Sport Serie A (numero 202 del decoder) con l’alternativa della mobilità grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Come sempre poi, questa partita sarà visibile anche con il servizio di diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN che ha i diritti per mandare in onda l’intero campionato di calcio, e per accedere alla quale avrete bisogno di sottoscrivere un abbonamento. Lo stesso discorso va fatto per l’altro portale che garantisce questo servizio, vale a dire Now Tv.

FIORENTINA FROSINONE: DUE SQUADRE IN CALO!

Fiorentina Frosinone, in diretta domenica 11 febbraio 2024 alle ore 12.30 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà una sfida valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. La Fiorentina sta attraversando un periodo estremamente difficile. Dopo un avvio promettente di stagione che l’aveva portata al quarto posto in classifica, la squadra è improvvisamente crollata. Nelle ultime sei partite disputate, ha subito quattro sconfitte, ottenendo solo due pareggi contro Udinese e Bologna, quest’ultimo in Coppa Italia dove ha superato il turno ai rigori. La difesa sta concedendo troppo spazio agli avversari, subendo nove gol contro Lecce (ultimo ko subito in campionato), Inter, Napoli, Sassuolo e Udinese, mentre ha segnato solo otto gol nelle ultime nove partite. La Fiorentina deve trovare una nuova spinta per evitare ulteriori scivolate in classifica, ma dovrà farlo senza Dodò, Arthur e Kouamé.

Il Frosinone, a sua volta, sta vivendo un periodo di improvviso declino. Negli ultimi dieci incontri, ha perso sette partite, subendo ben 23 gol e segnandone solo 12. Nonostante l’attacco non sia un problema, con Soulè che continua a distinguersi con gol e assist, il vantaggio sulla zona retrocessione si è notevolmente ridotto. Inoltre, in trasferta il Frosinone sta facendo fatica, raccogliendo solo tre punti in 11 partite, il peggior risultato in questo senso, perdendo 2-3 in casa contro il Milan nell’ultima uscita. La squadra dovrà fare i conti con numerose assenze, tra cui Bonifazi, Kalaj, Lusuardi, Marchizza, Oyono, Mazzitelli, Baez, Ghedjemis, Cuni e Zortea.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA FROSINONE

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Frosinone, match che andrà in scena allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Per la Fiorentina, Vincenzo Italiano schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Sottil; Beltran. Risponderà il Frosinone allenato da Eusebio Di Francesco con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Turati; Lirola, Okoli, Monterisi, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Demba Seck.

FIORENTINA FROSINONE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorentina Frosinone, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l'eventuale successo del Frosinone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.00.











