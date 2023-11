DIRETTA/ Fiorentina Genk (risultato 1-1) video streaming tv: Kayembe-Quarta! (30 novembre 2023)

DIRETTA FIORENTINA GENK (RISULTATO 1-1): KAYEMBE-QUARTA!

Al 28′ viene ammonito Martinez Quarta per un fallo su Kayembe. Al 33′ Barak arriva al colpo di testa su cross di Biraghi ma non inquadra la porta, quindi al 42′ c’è un salvataggio sulla linea su una girata di Ikoné. Nel momento migliore della Fiorentina, è il Genk a trovare però il gol del vantaggio. Belgi avanti grazie a Kayembe, bravo a sfruttare un assist di Baah che aveva appena preso il posto dell’infortunato Fadera. Christensen infilato in uscita ma allo scadere del recupero la Fiorentina riesce comunque a trovare il pareggio. Van Crombrugge salva su un colpo di testa di Barak, corner e colpo di testa di Mina con Van Crombrugge che si supera ma non può nulla sul tap-in di Martinez Quarta. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FIORENTINA GENK STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta Fiorentina Genk potrà essere seguita su Sky sui canali Sky Sport 253 e Sky Sport 251 (Diretta Gol Europa e Conference League) sulla pay tv satellitare. Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco grazie all’app Sky Go e anche con un abbonamento a DAZN.

PALO DI FADERA!

Prima grande chance per il Genk al 5′ con Fadera che ruba il tempo a Parisi e conclude sul palo. La Fiorentina prova a rispondere facendosi vedere in avanti con Ikoné e Nico Gonzalez ma al 19′ sono ancora i belgi a pungere, con una conclusione di Paintsil che viene controllata in due tempi da Christensen. Viene ammonito Fadera per un fallo su Kouamé, quindi al 22′ c’è una chance per Nico Gonzalez con deviazione in angolo di Munoz. Al 24′ ci prova anche Barak che calcia alto sopra la traversa, su azione però viziata da fuorigioco. (agg. di Fabio Belli)

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Ci siamo, finalmente comincia la diretta di Fiorentina Genk. Il girone F della Conference League cosa ci ha detto nelle precedenti quattro giornate per i viola e per i loro avversari belgi? Per quanto riguarda la Fiorentina, il cammino europeo della squadra di mister Vincenzo Italiano ci parla di 8 punti in classifica che sono evidentemente il frutto di due vittorie più altrettanti pareggi senza alcuna sconfitta, con ben undici gol segnati a fronte dei soli quattro incassati, per una ottima differenza reti pari a +7. Quanto al Genk, gli ospiti in arrivo al Franchi dal Belgio finora vantano una vittoria e tre pareggi nel gruppo, per un totale naturalmente di 6 punti in classifica.

Essendo imbattuti, la differenza reti è ovviamente positiva e uguale a +2, perché il Genk ha segnato cinque gol e ne ha invece incassati tre nelle quattro precedenti uscite europee. Adesso però basta numeri, anche se possono aiutarci a descrivere le due squadre: leggiamo le formazioni ufficiali di Fiorentina Genk, poi la partita comincia! FIORENTINA (4-2-3-1): O. Christensen; Parisi, Martinez Quarta, Yerry Mina, Biraghi; Maxime Lopez, Duncan; Ikoné, Barak, Nico Gonzalez; Kouamé. Allenatore: Vincenzo Italiano GENK (4-3-3): Van Crombrugge; P. Muñoz, Cuesta, Sadick, Kayembe; Heynen, Galarza, Hrosovsky; Fodera, Arokodare, Paintsil. Allenatore: Wouter Vrancken (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FIORENTINA GENK: PER LA QUALIFICAZIONE!

Fiorentina Genk, in diretta giovedì 30 novembre 2023 alle ore 21.00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze sarà una sfida valida per la quinta giornata della fase a gironi di Conference League. La Fiorentina si posiziona al vertice del Girone F della Conference League, avendo accumulato 8 punti nelle prime quattro giornate. Il team di Vincenzo Italiano ha guadagnato la leadership del gruppo grazie alle due vittorie contro il Cukaricki, dopo i due pareggi 2-2 contro Genk e Ferencvaros. In questo match casalingo contro i belgi, la Viola è chiamata a confermarsi per mantenere la prima posizione e assicurarsi la qualificazione diretta agli ottavi. Dopo la finale persa contro il West Ham la scorsa stagione, la squadra gigliata cerca il riscatto, e ottenere la terza vittoria consecutiva sarebbe un passo importante. Reduce dalla sconfitta 1-0 contro il Milan a “San Siro”, Vincenzo Italiano potrebbe schierare Nzola al centro dell’attacco, con Kouame e il solito Nico Gonzalez a supporto sulle fasce. Per il ruolo in porta, c’è ballottaggio tra Terracciano e Christensen.

Il Genk si colloca al secondo posto nel Girone F della Conference League, con 6 punti accumulati nelle prime quattro giornate. La squadra di Wouter Vrancken è in parità con il Ferencvaros dopo i due pareggi ottenuti nei confronti diretti tra Belgio e Ungheria. La determinazione della squadra che accederà ai playoff, insieme alle squadre retrocesse dall’Europa League, verrà decisa nelle ultime due giornate, con la possibilità che la differenza reti giochi un ruolo chiave. I belgi arrivano a Firenze dopo la sconfitta 1-0 contro lo Standard Liegi in campionato, ma cercheranno di mantenere l’imbattibilità in coppa per giocarsi tutte le chance di qualificazione nell’ultima partita contro il Cukaricki.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA GENK

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Genk, match che andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Per la Fiorentina, Vincenzo Italiano schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Kouamé, Bonaventura, Gonzalez; Nzola. Risponderà il Genk allenato da Wouter Vrancken con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Vandevoordt; El Ouahdi, Cuesta, McKenzie, Arteaga; Heynen, Galarza, El Khannouss; Oyen, Zeqiri, Paintsil.

FIORENTINA GENK LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorentina Genk, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Conference League. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.53, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo del Genk, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.











