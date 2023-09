DIRETTA/ Fiorentina Genoa Primavera (risultato 0-0) streaming: salvataggio di Vigiani (3 settembre 2023)

DIRETTA FIORENTINA GENOA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SALVATAGGIO DI VIGIANI

La Fiorentina ha iniziato ad attaccare dalla sinistra con un cross di Falconi per Denes, il quale ha cercato un passaggio al centro per Sene. Tuttavia, Pittino è intervenuto anticipando tutti con un colpo di testa e ha allontanato la minaccia. Al 7′ la Fiorentina non è riuscita a gestire un calcio d’angolo e ha avviato un contropiede aperto da Fini e Omar. Quest’ultimo ha portato il pallone fino a trovarsi davanti a Vannucchi, ma il bravo recupero di Vigiani ha evitato problemi e ha permesso al portiere della Fiorentina di bloccare il tiro. La partita è molto combattuta, con la Fiorentina che cerca di prendere il controllo del gioco e il Genoa che si concentra sulla difesa e sulle ripartenze. Al 19′ Omar ha provato un tiro da circa venti metri, traiettoria centrale e Vannucchi lo ha parato senza problemi. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FIORENTINA GENOA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Genoa Primavera sarà garantita da Sportitalia: il match del campionato Primavera 1 viene affidato all’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Sfida che potrà essere seguita da tutti, in chiaro sul digitale terrestre, accedendo al canale 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, nessun problema: la diretta streaming video di Fiorentina Genoa Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

SI COMINCIA!

Fiorentina Genoa in diretta domenica 3 settembre 2023 alle ore 16.30 presso il Viola Park di Bagno a Ripoli sarà una sfida valida per la seconda giornata del campionato Primavera 1. Sconfitte da riscattare per entrambe le formazioni: il cammino della Fiorentina è iniziato con una sconfitta di misura sul campo della Roma, match equilibrato contro un avversario difficile che ha visto però i toscani restare a secco dal punto di vista offensivo.

Genoa invece ko in casa contro il Torino nel mach d’esordio, 3-4 il risultato con i rossoblu che hanno sfiorato la rimonta ma hanno pagato una difesa traballante, sicuramente da registrare in vista dei prossimi impegni di campionato. Al 15 dicembre 2018 risale, col punteggio di 2-1, l’ultima vittoria interna della Fiorentina in casa del Genoa, mentre i Grifoni hanno vinto in casa dei viola per l’ultima volta in occasione dello 0-2 del 9 maggio 2021.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA GENOA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Genoa Primavera, match che andrà in scena al Viola Park di Bagno a Ripoli. Per la Fiorentina, Daniele Galloppa schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Martinelli, Kouadio, Vitolo, Sadotti, Scuderi, Elia, Vigiani, Ievoli, Sene, Magalhaes, Presta. Risponderà il Genoa allenato da Alessandro Agostini con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Calvani; Sarpa, Issa, Barbini, Meconi; Palella, Gonçalinho; Fini, Papadopoulos, Omar; Bornosuzov.

FIORENTINA GENOA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorentina Genoa Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Genoa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.90.











