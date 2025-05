DIRETTA FIORENTINA GENOA PRIMAVERA (RISULTATO 2-0): INTERVALLO

Fiorentina Genoa Primavera 2-0: fino a questo momento abbiamo assistito a una squadra viola dominante, che ha impiegato meno di 20 minuti per indirizzare la partita dalla sua parte e mettere una seria ipoteca sulla sua vittoria nella 36^ giornata. Anzi: la Fiorentina Primavera ha sbloccato il risultato già al 4’ minuto grazie al gol messo a segno da Bala Keita, poi al 18ì ha trovato anche la rete del raddoppio con Ernestas Gudelevicius, non pervenuto il Genoa che almeno nel primo tempo ha fatto sostanzialmente da sparring partner a una squadra molto più in palla, e bisogna dire comunque che le motivazioni contano parecchio.

Anche vincendo oggi il Genoa si troverebbe a -5 dal sesto posto, ultimo utile per i playoff, con due sole giornate da disputare e soprattutto altre tre squadre tra sé e il Verona; una stagione positiva ma che si concluderà senza post season per il Grifone, mentre la Fiorentina con i tre punti di oggi arriverebbe a quota 63, tornando a scavalcare la Juventus in quarta posizione e mantenendo vive anche le speranze di terzo posto, visto che il Sassuolo disterebbe tre lunghezze. Manca ancora tutto il secondo tempo da giocare nella diretta Fiorentina Genoa Primavera, non resta che scoprire come andranno le cose sul terreno di gioco del Viola Park… (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA FIORENTINA GENOA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Fiorentina Genoa Primavera, la soluzione in chiaro sarà su Sportitalia (canale 60). La diretta streaming invece sull’app o sito di Sportitalia.

FIORENTINA GENOA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo arrivati alla diretta Fiorentina Genoa Primavera: una partita che ovviamente ha parecchi precedenti, alcuni di questi anche interessanti come un ottavo di Coppa Italia nel dicembre di due anni fa, vinto dai viola grazie al gol di Giulio Scuderi, e poi più indietro nel tempo (aprile dello stesso 2023, e del 2021) due semifinali con lo stesso esito, i viola del resto hanno dominato questa competizione in epoca recente ma, curiosamente, hanno perso le ultime due partite contro il Genoa, in campionato, sempre con il risultato di 3-2, il Grifone invece non vince in Toscana dal maggio 2021 quando a decidere erano stati Giordano Conti e Laurens Serpe (su rigore).

Guardando invece l’ultima vittoria casalinga della Fiorentina in campionato (in termini assoluti è quella di Coppa Italia già citata), bisogna tornare fino al dicembre 2018, ed è abbastanza curioso: al vantaggio del Grifone con Nicolò Simeoni avevano risposto, nell’ultimo quarto d’ora, Georgios Antzoulas e Tofol Montiel, quest’ultimo su calcio di rigore. Adesso possiamo metterci comodi perché ci siamo davvero, e possiamo gustare insieme questa interessante partita: la diretta Fiorentina Genoa Primavera sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

FIORENTINA GENOA PRIMAVERA, POCHE CHANCE ROSSOBLU

Nove punti di differenza che fanno tutta la differenza del mondo. La diretta Fiorentina Genoa Primavera si disputerà in casa dei Viola in questo lunedì 5 maggio 2025 alle ore 18:00 e le chance dei playoff è completamente diversa.

La Fiorentina infatti è quinta dunque attualmente ai playoff e con 2 punti di vantaggio sul Milan settimo, oltre ad una gara in meno. Ultimamente però non stanno andando bene le cose con appena una vittoria, quella con l’Udinese, nelle ultime nove.

Il Genoa è invece bene più lontana rispetto alla Fiorentina dato che la distanza tra il Grifone e il sito posto è di 8 punti, davvero tanti per tre gare. I rossoblu hanno perso un po’ di punti nelle ultime uscite contro Cagliari e Roma.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA GENOA PRIMAVERA

La Fiorentina si disporrà secondo il modulo 3-4-2-1 con Leonardelli in porta, protetto da Kouadio, Baroncelli e Romani. A centrocampo spazio per Trapani, Harder, Keita e Scuderi mentre Puzzol-Rubino supporteranno l’unica punta Braschi.

Il Genoa replica con il modulo 5-3-2: tra i pali Lysionok, difeso dal quintetto Deseri, Klisys, Barbini, Ferroni e Meconi. A centrocampo vedremo Fazio, Carbone e Arboscello a chiudere il reparto mentre in attacco Ghirardello e Nuredini.

QUOTE FIORENTINA GENOA PRIMAVERA

La squadra favorita secondo i bookmakers è la Fiorentina a 1.73. Il pareggio si trova a 3.85 mentre il 2 fisso a 3.80. Chiudiamo con Over e Under 2.5 rispettivamente a 1.47 e 2.40.