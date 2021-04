Diretta/ Fiorentina Genoa (Primavera) streaming video tv: outsider per la Coppa

DIRETTA FIORENTINA GENOA PRIMAVERA: PARTITA IN EQUILIBRIO

Fiorentina Genoa, in diretta mercoledì 14 aprile 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Gino Bozzi di Firenze sarà una sfida valevole per le semifinali in gara unica di Coppa Italia Primavera. Scontro a caccia della finale della competizione tra due outsider che potrebbero davvero impreziosire la loro stagione grazie al fronte di Coppa. La Fiorentina sembra aver ritrovato solidità come dimostrato dall’ultimo 1-1 ottenuto sul campo della Roma capolista, in classifica i viola restano a metà del guado, a 4 punti dai play off e comunque a +7 dai play out, con la Coppa Italia che può diventare dunque davvero il fronte centrale della stagione per la formazione allenata da Alberto Aquilani.

Dall’altra parte il Genoa è 2 punti indietro la zona play off in campionato e 2 punti avanti la stessa Fiorentina, dopo l’ultima sconfitta in casa della Sampdoria che proprio in virtù dei risultati del weekend ora comanda da sola la classifica del campionato Primavera. Anche per i rossoblu la Coppa potrebbe regalare le maggiori emozioni in questo finale di stagione, anche se come detto la rincorsa alla post season è ancora a portata di mano.

DIRETTA FIORENTINA GENOA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Genoa Primavera non sarà disponibile sui canali del digitale terrestre e del satellite. Si potranno seguire aggiornamenti in tempo reale sui siti ufficiali dei due club e poi trovare tutte le statistiche del match sul sito ufficiale della Lega Serie A, ovvero www.legaseriea.it.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA GENOA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Fiorentina e Genoa Primavera presso lo stadio Gino Bozzi. I padroni di casa allenati da Alberto Aquilani scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Brancolini, Gentile, Pierozzi, Chiti, Fiorini, Frison, Milani, Corradini, Munteanu, Di Stefano, Bianco. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Luca Chiappino con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Agostino; Serpe, Zaccone, Dellepiane; Della Pietra, Turchet, Cenci, Dumbravanu, Piccardo; Kallon, Besaggio.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Fiorentina Genoa Primavera, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2.60 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.35 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 2.70 volte l’importo investito con questo bookmaker.



