DIRETTA/ Fiorentina Genoa video streaming tv: nelle ultime 12 un solo successo ligure (15 aprile 2024)

DIRETTA FIORENTINA GENOA: I TESTA A TESTA

La Fiorentina contro il Genoa ha mantenuto un buon record negli ultimi incontri di Serie A, perdendo solo una delle ultime dodici partite (4 vittorie, 7 pareggi). Questa sconfitta risale al 1° settembre 2019. In particolare, la Viola ha vinto le ultime tre partite contro il Grifone, un risultato che non si vedeva dal 1956 al 1958 quando vinsero cinque partite di fila. Nessuna partita ha visto più pareggi nelle ultime 10 stagioni di Serie A rispetto a quelle tra Fiorentina e Genoa. In questo periodo, ci sono stati 10 pareggi tra le due squadre, insieme agli incontri tra Atalanta-Juventus e Sassuolo-Udinese. La Fiorentina ha avuto una stagione 2024 difficile, vincendo solo due delle 12 partite di Serie A giocate quest’anno (4 pareggi, 6 sconfitte).

Il Genoa ha avuto un buon rendimento in trasferta, rimanendo imbattuto in sette delle ultime otto partite (3 vittorie, 4 pareggi), con l’ultima vittoria che risale a maggio 2021. La Fiorentina ha avuto alti e bassi al Franchi, vincendo solo due delle ultime sei partite casalinghe di Serie A. La media punti è scesa da 2.1 del girone d’andata a 1.3 nel girone di ritorno. Il Genoa di Alberto Gilardino ha ottenuto nove vittorie in 31 partite di questo campionato. Solo Gian Piero Gasperini e Davide Ballardini hanno raggiunto 10 vittorie entro i primi 32 incontri alla guida del Genoa in Serie A. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FIORENTINA GENOA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Riguardo la diretta Fiorentina Genoa non ci sarà molta scelta per chi sarà impossibilitato ad andare a vederla di persona. Infatti questa sfida non sarà nel pacchetto Sky ma esclusivamente su DAZN per gli abbonati ovviamente. se non volete vederla in televisione, allora sarete comunque in grado di collegarvi alla diretta streaming video di Fiorentina Genoa grazie all’app di DAZN.

FIORENTINA GENOA: GILARDINO TRANQUILLO

Il primo posticipo di oggi, 15 aprile 2024, sarà la diretta Fiorentina Genoa che avrà inizio alle ore 18.30. I padroni di casa della Fiorentina arrivano dalla sconfitta dell’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus in una partita difficile da decifrare. Il primo tempo della squadra di Italiano ha creato molti dubbi sul piano del gioco soprattutto in confronto con l’ottimo secondo tempo dove è mancato solo un po’ di cinismo. La classifica parla di 43 punti posto per la Fiorentina che avrà da recuperare anche la partita contro l’Atalanta ma che non vince da quattro partite.

Classifica e situazione tranquilla, invece, in casa Genoa con gli uomini di Gilardino imbattuti da tre partite e vincenti nell’ultima sfida contro l’Hellas Verona. I liguri sono dodicesimi con 38 punti, troppo lontani per rischiare la retrocessione ma anche per sperare in un piazzamento europeo.

FIORENTINA GENOA: PROBABILI FORMAZIONI

Non sarà facile oggi prevedere come saranno le probabili formazioni della diretta Fiorentina Genoa. C’è di mezzo anche un doppio turno di Conference per i viola.La squadra di Italiano potrebbe rivoluzione pesantemente la sua formazione soprattutto dopo l’impegno europeo contro il Viktoria Plzen. A centrocampo è vicino ad un ritorno in regia Arthur che potrebbe essere affiancato da Duncan. I dubbi di Italiano sono particolarmente sugli esterni dove Nico Gonzalez, Kouame, Kayode e Biraghi rischiano di subire il turnover in favore di Ikone, Sottil, Faraoni e Parisi pronti ad una maglia da titolari.

Difficoltà di formazione anche per Alberto Gilardino che dovrebbe ritrovare Retegui in ottime condizioni. Le assenze di Malinovskyi e Vitinha vanno a formare un centrocampo di quantità con Frendrup, Badelj e Strootman pronti dal primo minuto.

FIORENTINA GENOA, LE QUOTE

Perché farsi mancare una puntatina su questa sfida del lunedì in diretta tra Fiorentina Genoa, tra Italiano e Gilardino. Per capire come orientarsi potete andare a studiare le quote Snai: la vittoria della Fiorentina è quotata bassa a 1,85 mentre il colpaccio del Genoa si gioca a 4,25. Il segno X è più basso ma comunque si attesta a 3,50.

