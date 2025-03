DIRETTA FIORENTINA GENOA: LA FINALE DEL VIAREGGIO!

Con la diretta Fiorentina Genoa stiamo finalmente per vivere la finale del Torneo Viareggio 2025: alle ore 15:00 di lunedì 31 marzo si giocherà presso lo stadio dei Pini proprio a Viareggio, impianto storico che riaprirà le sue porte dopo sette anni e la ristrutturazione. Sarà una finale tutta italiana, dopo la grande sorpresa del “derby” africano dello scorso anno; arrivano all’ultimo appuntamento due squadre che hanno fatto bene lungo tutto l’arco del Torneo Viareggio 2025, nello specifico la Fiorentina in semifinale ha eliminato il Sassuolo che, vincitore in tre delle ultime cinque edizioni, poteva essere più abituato a queste atmosfere.

Il Genoa invece ha superato il Torino, che a dire il vero non aveva mai segnato tra ottavi e quarti, e aveva anche sfruttato la vittoria a tavolino nel match contro l’Internacional; il Grifone dunque torna in finale dopo sei anni, per la Fiorentina ne sono passati sette ma i viola dopo l’ottavo e ultimo titolo hanno perso ben cinque finali. Ora dunque staremo a vedere cosa succederà nel corso della diretta Fiorentina Genoa, ricordando che anche nella finale Torneo Viareggio 2025 queste due squadre saranno in campo con le Under 18, perché nel corso del fine settimana si è giocato il campionato Primavera.

COME VEDERE LA DIRETTA FIORENTINA GENOA IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Fiorentina Genoa in tv l’appuntamento sarà in chiaro su Rai Sport; potrete dunque seguire la finale del Torneo Viareggio 2025 anche in diretta streaming video, tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA FIORENTINA GENOA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZOINI FIORENTINA GENOA

Verso la diretta Fiorentina Genoa, leggiamo qualcosa sulle formazioni per la finale del Torneo Viareggio 2025: i viola di Marco Capparella potrebbero scendere in campo con un 4-2-3-1 nel quale Fei sarebbe il portiere con Tomy Tchouameni e Biagioni a fare i centrali di una difesa completata da Sturli e Ceccarini come terzini, poi reparto di mezzo nel quale si muovono due tra Atzeni, Guidorizzi e Diego Pisani con una trequarti comandata da Angiolini in posizione centrale, da valutare poi l’ingresso di Puzzoli (in gol in semifinale) sulla corsia destra lasciando a Sardilli o Di Pierdomenico la sinistra, come attaccante centrale è ballottaggio tra Pirrò, Tonti e Karamoko Kaba.

Gennaro Ruotolo disegna il Genoa con un 3-5-2: anche qui scelte da valutare, potremmo però puntare su Ticu, Francesco Marotta e Colonnese in difesa davanti al portiere Mihelsons, ad avanzare la loro posizione sulle corsie laterali sarebbero Miragliotta a destra e Pallavicini a sinistra mentre in mezzo al campo i favoriti sembrano essere Marconi, Lucas Gabriel e Pagliari che devono vincere la concorrenza di Mendolia e Mamedi Doucouré. Il tandem offensivo nel Genoa potrebbe essere composto da Piacenza e Hautakangas, ma anche qui la concorrenza non manca: Ndulue come centravanti, Riolfi eventualmente come seconda punta tattica ma staremo a vedere quali saranno le scelte definitive.