DIRETTA FIORENTINA GENOA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Dati contraddittori in vista della diretta Fiorentina Genoa: naturalmente la squadra messa meglio in classifica sono i viola, con 36 punti contro i 26 del Genoa, tuttavia per i viola è stato provvidenziale il colpo per 1-2 in casa della Lazio, che ha spezzato un trend a dir poco disastroso con due pareggi e quattro sconfitte nelle precedenti sei giornate per Raffaele Palladino, mentre il Genoa di Patrick Vieira è certamente in salute, come dimostrano tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite, che stanno togliendo il Grifone dalla zona calda. All’andata invece eravamo nel mezzo del periodo migliore della Fiorentina e di quello più difficile del Genoa ancora affidato ad Alberto Gilardino.

Non stupisce dunque il colpo gigliato per 0-1 a Marassi di giovedì 31 ottobre con il decisivo gol di Robin Gosens. Chissà se il match di oggi confermerà la salute dei liguri o consoliderà la “ripresina” viola? Largo alle formazioni ufficiali per vivere davvero la diretta Fiorentina Genoa subito dopo! FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongracic, L. Ranieri, Gosens; Richardson, Mandragora; Folorunsho, Gudmundsson, Beltran; Kean. Allenatore: Raffaele Palladino GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, A. Martin; Thorsby, Frendrup, Masini; Cornet, Pinamonti, Miretti. Allenatore: Patrick Vieira (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE LA DIRETTA FIORENTINA GENOA: INFO STREAMING, VIDEO E TV

Non potete raggiungere il Franchi per la diretta Fiorentina Genoa? Allora iscrivetevi a DAZN che la trasmetterà in streaming a pagamento secondo le consuete modalità di fruizione del suo servizio e cioè tramite l’applicazione oppure, chiunque fosse pure abbonato a Sky, potrà contare anche su Sky Go o sintonizzare la tv sul canale Zona Dazn 214.

FIORENTINA GENOA, SQUADRE BEN PIAZZATE IN CLASSIFICA

Alle ore 15:00 di domenica 2 febbraio 2025 si disputa la diretta Fiorentina Genoa. Presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze i gigliati proveranno a replicare la vittoria conquistata contro la Lazio all’Olimpico di una settimana fa pure contro i rossoblu del tecnico Patrick Vieira. Gli uomini di mister Palladino si stanno districando benissimo in campionato dato il sesto posto raggiunto con i loro trentasei punti e, pur dovendo prestare attenzione sia al Milan che al Bologna, può continuare a sognare la quarta posizione finale ora detenuta dalla Lazio a tre lunghezze di distacco, senza dimenticare la presenza della Juventus nel mezzo.

Non sarà comunque un compito tanto semplice quello di sconfiggere il Grifone, in netta ripresa dopo un inizio di stagione molto travagliato culminato con l’esonero di mister Alberto Gilardino in favore del collega francese. Il dodicesimo posto con ventisei punti permette al Genoa di dormire abbastanza tranquillamente trovandosi a sei lunghezze dalla zona retrocessione e anche a dieci punti dai piazzamenti validi per le coppe europee. Di recente i liguri hanno pure battuto il Monza senza permettere di venire avvicinati dalle concorrenti per la salvezza.

FIORENTINA GENOA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Dovendo sempre fare a meno di Biraghi e Bove, le probabili formazioni della diretta Fiorentina Genoa dovrebbero delineare per i viola un 4-2-3-1 con De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens, Richardson, Folorunsho, Mandragora, Beltran, Gudmundsson e Kean. Rinunciando invece a Ahanor, Bani e Malinovskyi, si parla invece di un 4-3-3 con Leali, Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin, Frendrup, Thorsby, Masini, Zanoli, Pinamonti e Miretti per i rossoblu del tecnico Vieira.

DIRETTA FIORENTINA GENOA, LE QUOTE

Le quote che riguardano il pronostico dell’esito finale per la diretta Fiorentina Genoa non sembrano affatto favorevoli per i rossoblu. I liguri, almeno secondo quanto pagato da Snai, sono dati vincenti a 5.25 se si guarda il 2 mentre l’1, e quindi l’eventuale vittoria dei toscani, è invece quotata soltanto a 1.60. Una via di mezzo potrebbe far gola agli appassionati ricordando appunto che l’x viene per il momento indicato a 3.60.